Belle prise pour IFS France qui vient d’officialiser la signature d’un partenariat avec DXC Technology pour la distribution, l’intégration et la maintenance de son ERP IFS Applications.

DXC est le cinquième partenaire à rejoindre l’écosystème d’IFS France depuis que l’éditeur a démarré le recrutement de son réseau de distribution fin 2015. Avant DXC, IFS avait déjà signé des partenariats avec K4-U, Applium, 7Opteam et surtout Capgemni, dont le « skill center » IFS dépasse les 100 personnes formées sur son offre.

Mais contrairement à ses quatre prédécesseurs, qui ont le statut silver, DXC accède directement au statut platinum, le niveau de partenariat le plus élevé au sein du programme partenaires IFS. Un niveau justifié par le nombre de ressources que DXC a allouées à l’offre IFS – son skill center compte à ce jour plus d’une trentaine de personnes – et par son niveau d’engagement en chiffre d’affaires.

« Ce partenariat avec DXC Technology va nous permettre d’approcher de grands, voire de très grands projets », se félicite pour sa part Amor, Bekrar, président d’IFS France, qui fait valoir que DXC détient une forte expérience dans la livraison de projets ERP pour des organisations issues de secteurs aussi divers que la production industrielle, les biens de consommation, l’aviation et de la défense, l’automobile, l’énergie, la distribution, les technologies, les voyages et transports de personnes et les services publics.

Depuis qu’il a entamé son virage vers l’indirect, IFS France a constaté une accélération de ses ventes licences. Celles-ci ont ainsi progressé de 20% l’année dernière, passant de 4,9 à près de 6 millions d’euros. Dans le même temps, ses ventes de maintenance, ont progressé de 10% tandis que les services, qui pèsent 32% de ses revenus, ont plongé de 13%, une partie d’entre eux ayant été captés par les partenaires. Du coup, son chiffre d’affaires n’a progressé que de 5% l’année dernière, à 18,6 M€. Mais l’éditeur table sur une nouvelle poussée de ses licences et de la maintenance cette année et stabilisation de ses services, ce qui devrait contribuer à doper la croissance de son chiffre d’affaires.

IFS France prévoit également de renforcer son réseau de distribution en recrutant un troisième grand intégrateur en complément de Capgemini et de DXC et deux à quatre nouveaux partenaires de taille moyenne. Ces derniers ont vocation à développer sa couverture du marché des entreprises de taille intermédiaires tandis que les premiers l’installent plutôt dans les grands comptes, dont les divisions opérationnelles ont plus de lattitude qu’autrefois dans le choix de leur ERP.

Bien que de taille modeste avec ses 435 M€ de chiffre d’affaires et ses 3.000 salariés, le groupe IFS se positionne en concurrent direct d’éditeurs tels que SAP et Microsoft Dynamics, beaucoup plus grands que lui. Une concurrence qui ne l’effraie pas, l’éditeur misant sur sa spécialisation et la verticalisation de ses offres pour se différencier.