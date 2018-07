Exclusive Group vient d’acquérir le VAR irlandais NextGen révèle Channelnomics qui ne connaît pas les conditions financières de l’opération. Celle-ci, finalisée le 3 juillet dernier, marque l’arrivée physique du distributeur français sur le sol irlandais.

Basé à Dublin, disposant d’une antenne à Wexford, dans le comté du même nom (près du complexe portuaire de Rosslare Europort), NextGen est en activité depuis 2009. Spécialisé dans la cybersécurité, il distribue notamment les solutions de Palo Alto Networks, Proofpoint, Arbor Networks et A10 Networks.

« À l’ère de la transformation numérique, la cybersécurité et le cloud constituent les principales priorités des professionnels, en particulier lorsqu’elles sont considérées conjointement. Ces deux secteurs deviennent de plus en plus complexes et souffrent d’une énorme pénurie d’expertise et de connaissances. Le marché a besoin d’un distributeur à valeur ajoutée capable de remédier à ces insuffisances : c’est ce que nous entendons créer », expliquait le PDG Olivier Breittmayer dans un communiqué daté du 4 juillet annonçant sans plus de précisions « une importante opération d’investissement avec des fonds conseillés par la société d’investissements privés Permira ». « Cet investissement permet à Exclusive Group d’étendre sa vision et de créer le plus grand spécialiste mondial en cybersécurité et transformation du cloud avec l’objectif d’atteindre les 10 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel dans les années à venir », pouvait-on lire dans le document.

Le directeur des opérations d’Exclusive Group, Barrie Desmond, a affirmé à nos confrères que l’équipe de direction de NextGen (voir photo) demeurait en place, le CEO de l’entreprise étant par ailleurs chargé de l’expansion du groupe français sur le marché irlandais.