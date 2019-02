Exclusive Group poursuit ses emplettes. Quelques jours après avoir racheté le VAD Fine Tec Canada et quelques mois après avoir mis la main sur le VAD irlandais NextGen, le distributeur à valeur ajoutée basé à Boulogne-Billancourt annonce l’acquisition de SecureWave, un distributeur à valeur ajoutée de solutions de cybersécurité israélien.

Installée à Tel-Aviv, dans la zone connue sous le nom de « Silicon Wadi », où se concentrent certaines des entreprises technologiques de premier plan israéliennes ou non (Mellanox, Check Point, Nice Systems, Radvision, IBM, SAP, Facebook, Cisco, Microsoft, Philips…), l’entreprise a pour principaux fournisseurs Fortinet, Nutanix et Infoblox – déjà présents aux portefeuilles cyber et cloud d’Exclusive Group. SecureWave revendique environ 250 revendeurs, intégrateurs systèmes et fournisseurs de services partenaires. L’actuel PDG de SecureWave, Moran Gerassi, est nommé Country Manager d’Exclusive Networks Israël. D’autres dirigeants-clés resteront en poste afin d’assurer la continuité des activités avec pour mission d’exécuter « un plan de croissance accélérée », indique un communiqué d’Exclusive Group.

« Cette acquisition ne vise pas seulement à combler les lacunes de notre empreinte EMEA. Elle représente une formidable opportunité d’exploiter un nouveau marché local important et d’utiliser notre présence dans le pays pour étendre nos relations avec les innovateurs technologiques basés en Israël », explique dans le document le PDG du groupe Olivier Breittmayer. « Avec SecureWave, nous estimons avoir identifié une entreprise de distribution à valeur ajoutée à vues similaires avec une équipe engagée et performante qui comprend la valeur. Outre des principes commerciaux similaires, nous partageons certains des mêmes fournisseurs de cybersécurité et de transformation du cloud de notre portefeuille, ce qui permet à nos partenaires de tirer immédiatement parti de cette acquisition. »