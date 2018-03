Exclusive Networks a dépassé son objectif fixé pour 2017 avec un chiffre d’affaires de 1,75 milliard d’euros, en croissance de 38% par rapport à 2016. « Grâce à une forte croissance organique et à l’intégration de ses acquisitions », précise un communiqué du distributeur à valeur ajoutée français. Il s’agit des meilleurs résultats que le groupe ait obtenus à ce jour. « Avec ces résultats, nous continuons à doubler notre chiffre d’affaires tous les deux ans. Une telle performance a été possible grâce à notre modèle unique, basé sur un portefeuille solide et sur notre capacité à saisir et exploiter les opportunités d’acquisitions stratégiques », déclare dans un communiqué le CEO du groupe, Olivier Breittmayer. « Une fois de plus, nous affichons une performance supérieure à celle du secteur, avec une croissance de près de 40 % par rapport à l’année précédente. Nous avons investi de manière significative dans nos services et notre développement, afin de conforter notre position de spécialiste mondial en cyber sécurité et transformation cloud ».

Ces résultats reflètent une forte croissance organique (+16%) et s’appuient notamment sur les acquisitions réalisées l’an dernier au Benelux (TechAccess) et aux Etats-Unis (Fine Tec). De son côté, la division spécialisée dans les datacenters BigTec a généré plus de 200 millions d’euros de chiffre d’affaires, dans un contexte mondial de demande croissante en transformation cloud.

Les régions où la croissance organique a été la plus soutenue sont le Royaume-Uni (+27%), la France (+16%) et l’Allemagne (+16%). Sept des régions mondiales du groupe, le Royaume-Uni en tête, réalisent désormais un chiffre d’affaires annuel de plus de 100 millions d’euros. Autre satisfaction : le nombre de partenaires-revendeurs a augmenté de 10% par rapport à 2016. « Ce chiffre reflète l’importance croissante des relations avec les prestataires de services et les intégrateurs systèmes », estime le groupe.

« À mesure que le secteur informatique se complexifie, la distribution occupe un rôle de plus en plus significatif. De nombreux grands acteurs mondiaux sont en phase de consolidation et le besoin d’un spécialiste comme Exclusive Group se fait clairement sentir. Les partenaires de distribution et les fournisseurs doivent pouvoir compter sur un distributeur d’envergure mondiale, capable de proposer des solutions spécialisées à grande échelle, avec un haut niveau d’expertise », commente Alastair Edwards, analyste en chef chez Canalys. « L’un des plus grands défis du secteur informatique est la pénurie de compétences, en particulier dans les domaines de la cybersécurité, de l’informatique hybride et du numérique. La croissance impressionnante d’Exclusive Group démontre sa capacité à répondre à la demande pressante, via une stratégie d’acquisition ambitieuse. Aujourd’hui, pour atteindre ses objectifs, Exclusive Group doit passer à l’étape suivante de son évolution. La direction du groupe devra se montrer déterminée et concentrée, mais si elle réussit, Exclusive Group deviendra une force mondiale dans la cybersécurité et la transformation cloud »

Le VAD a désormais pour objectif d’atteindre les 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires à l’horizon 2020. Selon nos confrères de Channelnomics, il lorgnerait désormais vers l’Europe de l’Est et la Chine. Pour cela, il pourrait s’appuyer sur un nouvel actionnaire de référence, le fonds belge Cobepa cherchant à céder sa participation.