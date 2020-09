Exclusive Networks a fait l’acquisition de JJNet. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées. Ce VAD, basé à Hong Kong, sera fusionné avec le bureau local d’Exclusive Networks afin de créer une entité dédiée à la cybersécurité et soutenir les objectifs de croissance du distributeur à valeur ajoutée français, en s’appuyant sur les synergies de portefeuille ainsi obtenues.

JJNet Hong Kong emploie actuellement 22 personnes et détient des accords de distribution avec des sociétés telles que Ruckus, Microfocus, Pulse Secure, A10 Network ou encore ExtraHop, dans les domaines de la cybersécurité et du cloud. Après la fusion, Exclusive Networks Hong Kong comptera environ 30 personnes et relèvera de la division APAC du distributeur, basée à Singapour.

Cette acquisition est la première d’Exclusive Networks en région APAC depuis l’achat de Transition Systems en 2016. Elle vient s’ajouter aux opérations déjà effectuées en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Singapour, en Inde, au Vietnam, en Malaisie, aux Philippines, en Indonésie et en Thaïlande.

« Le manque de VAD spécialisés à Hong Kong représente une immense opportunité de développement pour Exclusive Networks. Nous allons pouvoir combler cette brèche du secteur en offrant notre plus-value et notre expertise à davantage de partenaires locaux et régionaux, avec les meilleures solutions du marché », explique dans un communiqué Olivier Breittmayer, CEO d’Exclusive Networks. « JJNet correspond à notre profil VAD. Ce spécialiste de la cybersécurité, en pleine croissance et à vocation locale, possède la même vision et les mêmes valeurs que notre réseau mondial. Nos partenaires fournisseurs internationaux stratégiques voient cette opération d’un très bon œil. Le groupe actuel de JJNet, qui compte environ 200 partenaires revendeurs, pourra bénéficier d’un portefeuille plus large de cybersécurité et de cloud. Ils pourront également offrir une meilleure plus-value et davantage de pertinence à leurs entreprises clientes de tous les secteurs. »