Neuf mois après son acquisition par Exclusive Networks, Ignition Technology étend sa présence dans la région EMEA et lance ses opérations en France. Le distributeur à valeur ajoutée britannique s’est spécialisé dans l’accompagnement des fournisseurs émergents de la cybersécurité qui quittent l’univers des start-ups avancées pour accéder au marché mondial. Lors de l’acquisition, ses opérations étaient centrées sur le Royaume-Uni, les pays nordiques et le Benelux. Une série d’embauches stratégiques lui permet de d’accélérer son expansion.

Pour initier son ancrage en Europe du Sud, Ignition Technology nomme en France Rodolphe Moreno comme country manager. Il avait précédemment occupé des fonctions similaires chez Deep Instinct, VMware et Infoblox. David Clarys rejoint aussi l’équipe comme directeur des ventes et Lionel Gautier comme responsable du développement. Dans les autres zones géographiques, Tony Coleman est nommé directeur régional pour l’Afrique subsaharienne et Phil Starr pour le Moyen-Orient.

« Après avoir intégré avec succès Ignition en tant qu’entité spécialisée au sein de l’activité Exclusive Networks, nous concentrons maintenant nos efforts sur l’expansion de l’offre Ignition en ligne avec les opérations mondiales d’Exclusive, avec un accent initial sur la région EMEA », a commenté dans un communiqué Peter Ledger, le directeur général d’Ignition Technology.

« Nous avons maintenant une voie claire pour les startups émergentes de la cybersécurité, en particulier celles qui ont des modèles commerciaux basés sur SaaS, qui ont besoin d’une gamme complètement différente de services basés sur la valeur par rapport à celle des fournisseurs établis », ajoute Jesper Trolle, PDG d’Exclusive Networks.

Chaque bureau local d’Ignition pourra s’appuyer sur les ressources existantes du groupe. Exclusive Networks a opéré avec succès son entrée à la bourse de Paris en septembre dernier. Pour la première fois de son histoire, le VAR a atteint le milliard d’euros de chiffre d’affaires en un trimestre lors de son quatrième trimestre 2021 et publié un chiffre d’affaires brut de 3,3 milliards d’euros, en progression de 15,1% sur l’ensemble de l’exercice. De quoi poursuivre sereinement la stratégie d’internationalisation de sa filiale.