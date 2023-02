Evernex dévoilait au début du mois son nouveau site de reconditionnement informatique à Mitry-Compans. Ce site, qu’il présente comme le plus grand centre de reconditionnement d’Europe avec ses plus 6.000 m2 de surface et ses plus de 8 mètres de hauteur sous plafond, prend la relève de son site historique d’Aulnay-sous-Bois, appelé à fermer définitivement ses portes à brève échéance.

C’est vers ce centre que le mainteneur fait converger les matériels qu’il reprend du monde entier pour les valoriser sous forme matériels reconditionnés, de pièces détachées ou de recyclables, avant de les stocker et de les réexpédier chez ses clients dans le cadre de ses contrats de support ou vers ses quelque 330 points de stockage à travers le monde.

Principal intérêt de ce nouveau site par rapport à l’ancien : il permet à Evernex d’augmenter de 30% sa capacité de traitement – et de 40% son volume de stockage – et donc de renforcer d’autant sa capacité à fournir ses clients sous contrat de maintenance en pièces détachées certifiées dans le monde entier.

Evernex livre ainsi 160.000 pièces détachées et équipements complets chaque année. Le site de Mitry-Compans porte sa capacité de livraison de 235.000 pièces par an et sa capacité de stockage à 300.000 pièces. Cette maîtrise de sa logistique et de la qualité de ses pièces détachées est fondamentale dans la réussite de l’entreprise, comme l’explique son patron des ventes pour l’Europe de l’Ouest, Marc Barbaret (photo).

« Les grandes entreprises à présence mondiale en ont assez de travailler avec de multiples sous-traitants pour la maintenance de leur parc informatique. Elles privilégient des acteurs comme nous qui peuvent s’appuyer sur un réseau de sociétés en nom propre [– Evernex compte 45 bureaux implantés dans 31 pays –] des stocks en nom propres et des techniciens en nom propre ».

Pour Evernex, l’inauguration de ce nouveau site s’inscrit de fait dans un contexte d’accélération de sa croissance. Dopé par les perturbations de la chaine d’approvisionnement et les hausses de tarifs des constructeurs et des OEM, son chiffre d’affaires a crû d’environ 10% en organique en 2022, à 201 M€. Une croissance qui ne tient pas compte des deux nouvelles opérations de croissance externe que le groupe a menées sur l’exercice – XSI aux USA et Integra aux Pays-Bas.