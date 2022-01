Broker né dans les années 80, positionné au départ dans la gestion des pièces de rechange pour les infrastructures de centres de données et ayant évolué vers la maintenance, Evernex se retrouve aujourd’hui aux avant-postes de la transition écologique dans l’IT. Presque malgré lui. En réparant les équipements qui lui sont confiés, l’entreprise prolonge leur durée de vie et contribue de fait à la réduction de l’empreinte carbone de ses clients. Un rôle auquel elle n’avait pas nécessairement aspiré au départ mais qu’elle endosse volontiers aujourd’hui.

« Les constructeurs préconisent cinq à six ans de durée d’exploitation pour leurs équipements. En pratique, les entreprises les conservent sept à huit ans. Chez Evernex, la réalité opérationnelle, c’est qu’on peut les faire fonctionner dix ans et souvent plus. Autrement dit, on est capable de diviser par deux le capex de nos clients et de leur faire économiser 50 à 70% sur leurs coûts de possession », explique Jean-Marc Gottero, directeur commercial d’Evernex.

Dans une industrie où 70% de la pollution est émise à la fabrication, prolonger la durée de vie des équipements représente donc une manne importante pour les entreprises en termes de réduction de leur empreinte carbone. Un argument que l’entreprise ne se prive pas d’utiliser à l’heure où les organisations prennent conscience de l’impact environnemental de leur IT et où la réglementation en la matière devient plus contraignante. Sur la base d’un calculateur créé avec l’Ademe, Evernex commence ainsi à distribuer à ses clients ses premiers certificats de réduction de leur empreinte carbone.

Jean-Marc Gottero estime que cette notion de soutenabilité contribue déjà de façon non négligeable au succès d’Evernex. Mais plusieurs autres facteurs jouent également en sa faveur. Les perturbations dans les chaînes d’approvisionnement de composants des constructeurs dopent son activité pièces détachées et par vases communicants son activité de courtage, sur laquelle l’entreprise s’appuie pour se fournir en pièces détachées (à hauteur de 20% de ses besoins). Enfin, son offre globale associant maintenance et services, qui permet aux clients d’externaliser le cycle de vie de l’ensemble de leurs équipements (quelle que soit leur marque) auprès d’un seul interlocuteur, participe de ce succès.

L’entreprise a enregistré une croissance organique supérieure à 10% en 2021. Son chiffre d’affaires dépasse désormais les 200 M€ (contre 180 M€ en 2020) et son effectif 1.000 personnes. À la croissance organique s’est ajoutée de la croissance externe, avec le rachat en novembre dernier du mainteneur tierce partie étasunien EmconIT, une entreprise d’une centaine de salariés réalisant 8,5 millions de dollars. En 2020, Evernex avait racheté l’Allemand Technogroup, qui lui avait apporté près de 300 collaborateurs.