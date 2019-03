En tête de notre classement 2018 des prestataires de distribution et services IT français les plus profitables avec une rentabilité nette de 14,2%, Evernex a finalisé l’acquisition de l’Argentin Roer, spécialiste, comme lui, de la tierce maintenance informatique.

Déjà présent en Amérique latine via trois filiales, au Brésil, au Mexique et au Chili, la filiale de The Carlyle Group acquiert ainsi une position de leader sur le marché latino-américain avec une présence dans 7 pays (Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Mexique, Pérou et Uruguay), près de 30.000 équipements IT critiques sous contrat dans la région, plus de 120 employés dans 11 bureaux, 31 sites de stockage et une importante plateforme logistique.

Créé en 2002, Roer offre un service 24h sur 24 dans toute l’Amérique latine pour assurer le maintien en conditions opérationnelles du matériel et des systèmes informatiques et revendique plus de 350 clients. Il s’agit de la cinquième acquisition réalisée au niveau mondial par Evernex depuis 2016.

« Roer a réalisé une forte croissance et a développé une image de marque reconnue en Argentine, mais également en Amérique latine. Nous sommes ravis de pouvoir bénéficier de leurs ressources, et de les combiner avec celles d’Evernex, afin de créer une entreprise encore plus performante et d’offrir nos services à davantage de clients en Amérique latine », commente dans un communiqué Stanislas Pilot, président directeur général d’Evernex.

« Evernex est devenue une référence reconnue mondialement dans le domaine de la tierce maintenance, avec un positionnement très innovant : sa couverture mondiale est unique ; l’entreprise possède un modèle flexible d’engagement client qui lui permet de s’adapter aux différentes tendances et aux besoins du marché », commente précise de son côté Vladimir Lasocki, Managing Director and co-Head of the Carlyle Europe Technology Partners team chez The Carlyle Groupe. « Nous avons investi considérablement dans la modernisation et l’automatisation des outils et des systèmes pour soutenir la croissance organique d’Evernex. Nous avons également refinancé l’entreprise l’an dernier pour soutenir la stratégie d’acquisition du groupe. Nous sommes convaincus qu’Evernex est en mesure d’accélérer encore son expansion internationale ».