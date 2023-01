Evernex inaugurera le 2 février prochain, à Mitry – Compans, en Seine-et-Marne (77), « le plus grand site de reconditionnement informatique en EMEA », selon la société.

Ce nouveau site, de plus de 6.000 mètres carrés, va employer près de 190 personnes et devenir le nouveau hub mondial de distribution d’Evernex.

Pour mémoire, le fournisseur mondial de maintenance d’infrastructures informatique dispose d’un réseau de 45 bureaux dans le monde et gère environ 360.000 systèmes informatiques.

Avec ce nouveau site, Evernex entend augmenter ses capacités de traitement de 30% et ses capacités de stockage de 40%. Son objectif est « de délivrer des pièces de première qualité n’importe où dans le monde et d’assurer un service de maintenance de bout en bout ».

Evernex affirme que le processus de recyclage – aux normes DEEE – mis en œuvre sur le site permet de certifier aux entreprises leurs efforts de décarbonisation. En effet, sur la base d’un calculateur créé avec l’Ademe, Evernex distribue désormais des certificats de réduction d’empreinte carbone à ses clients.

« Quand on parle d’IT Durable, on doit prendre conscience que 60 à 80% des émissions de CO2 se font lors de la production et que donc recycler et faire durer les matériels permettent de drastiquement réduire cet impact », précise Stanislas Pilot, président & Chief Executive Officer d’Evernex, dans un communiqué. « Avec ce nouveau site, nous confortons notre place parmi les leaders mondiaux de la tierce maintenance tout en aidant les entreprises à atteindre leurs objectifs écoresponsables. »