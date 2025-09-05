Le spécialiste français de la tierce maintenance informatique dresse un bilan annuel positif de sa stratégie industrielle centrée autour de ses deux sites franciliens proches de Roissy et d’Orly : le Renew Center à Mitry-Compans (cf. photo) et l’Innovation Lab à Massy.

Pour mémoire, le site de Mitry-Compans a été inauguré en février 2023. Evernex révèle que le site a enregistré une hausse de 46% du nombre de pièces réceptionnées (207.000 en 2024 contre 142.000 en 2022) et une augmentation de 62% des expéditions de pièces reconditionnées (227.000 en 2024 vs 139.900 en 2022).

« Cette performance s’appuie sur la pleine capacité du site de 6.000 m², devenu un hub logistique européen pour les pièces de rechange IT, dans une logique circulaire. Le Renew Center permet à Evernex d’élargir son offre en rachetant les anciens datacenters des entreprises, renforçant ainsi ses activités ITAD (IT Asset Disposal) », souligne le communiqué. « L’élément central pour faire de la tierce maintenance et du recyclage est notre capacité à récupérer des serveurs de toutes provenances, à les trier, à démanteler et tester leurs pièces et à les stocker de façon optimale pour fournir nos techniciens et nos partenaires. Avec le Renew Center de Mitry, nous disposons d’une plateforme unique qui nous permet de garantir tant les pièces que les configurations à la demande que nous proposons », ajoute Tony Senecal, vice-président infrastructure SPaaS & Recycling chez Evernex.

En ce qui concerne l’Innovation Lab, inauguré en janvier 2024 à Massy, son activité a triplé en un an, atteignant 19.419 pièces réceptionnées en 2024, contre 7.532 en 2023 (+158%). « En 2025, les volumes restent dynamiques », assure Evernex. D’une surface de 2.500 m2, le site de Massy est aussi un centre de tests, de R&D et une école de formation interne. « Il joue un rôle clé dans la stratégie de transmission et de maintien des compétences du groupe. Connecté à des centaines de configurations matérielles, il accueille près de 100 formations techniques et propose des mises en situation réelles sur équipements opérationnels », précise le communiqué. Un programme de formation interne, la Tech Academy, permet « de renforcer l’autonomie des équipes terrain et de soutenir l’évolution des profils techniques dans l’ensemble du réseau Evernex ».

Du point de vue RSE, l’approche numérique responsable et d’économie circulaire d’Evernex semble porter ses fruits dans les deux sites : réemploi des équipements, réduction des déchets d’emballage avec la suppression progressive des boîtes plastiques au profit de contenants recyclables, logistique retour favorisée par voie maritime, ou encore valorisation de la chaleur produite par les serveurs pour le chauffage des locaux à Massy. La stratégie de ‘reverse logistics’ fonctionne à grande échelle et permet la remise sur le marché de pièces informatiques en fin de cycle de vie. « En optimisant la logistique retour, en allongeant la durée de vie des équipements IT et en réduisant l’usage de matériaux non recyclables, nous contribuons concrètement à la réduction de l’empreinte carbone de nos clients comme de nos propres opérations », se réjouit Manivong Khammao, le COO d’Evernex.

