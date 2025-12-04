Brevo, spécialiste français de l’automatisation marketing, annonce une levée de fonds de 500 millions d’euros qui propulse sa valorisation au-delà du milliard de dollars, lui permettant d’intégrer le cercle restreint des licornes françaises.

Le tour de table voit l’entrée du fonds américain General Electric et du britannique Oaley Capital, chacun à hauteur de 25% du capital. Bpifrance et Bridgepoint ont réinvesti tout en restant actionnaires minoritaires. Les salariés et le management deviennent les premiers actionnaires avec une participation de 26%. A noter aussi la sortie de l’investisseur historique Partech. L’opération est enfin complétée par de la dette auprès de BlackRock et Morgan Stanley.

Fondée en 2012 sous le nom de Sendinblue, la startup s’est d’abord positionnée sur l’emailing avant d’élargir son offre à une plateforme CRM multicanal et alimentée par l’IA. Brevo revendique désormais 600.000 clients et a su séduire de grandes entreprises comme Ebay, H&M, Louis Vuitton, Carrefour et Michelin.

Brevo entend utiliser les fonds levés pour accélérer son expansion internationale, en consolidant son implantation en Europe et en renforçant son sa présence aux Etats-Unis (déjà 15% du CA). Cela passera par encore plus de croissance externe, alors que 11 acquisitions ont déjà été menées à ce stade, représentant environ 15% du chiffre d’affaires global. L’entreprise entend enfin poursuivre ses investissements dans l’IA, après avoir déjà annoncé en début d’année un investissement de 50 millions d’euros sur 5 ans.

« Notre ambition demeure inchangée : construire un leader européen du CRM de dimension mondiale, capable de rivaliser avec les acteurs américains grâce à l’excellence de nos produits », déclare Armand Thiberge, fondateur et CEO de Brevo (photo).

Brevo maintient un solide rythme de croissance et est rentable. Elle revendique 200 M€ de revenus récurrents annuels (ARR) contre 179 M€ en 2024 et avec 30 M€ d’Ebitda. La nouvelle licorne met la barre haut en visant le milliard d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2030.

Crédit photo : Lisa Miquet / Brevo