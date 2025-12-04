L’éditeur français pionnier du SD-WAN/SASE change de braquet. Après dix ans à se développer en ventes directes sur une cible de grandes et moyennes entreprises, l’éditeur français de 30 personnes spécialiste du SD-WAN/SASE s’est lancé cette année dans la construction d’un réseau de partenaires pour adresser le marché des TPE-PME.

Il a construit trois packs – SD-WAN, Cyber, ou SASE complet – adaptés en termes de fonctionnalités et de tarification. Benoît Huard, son PDG (photo), explique ainsi que l’entreprise est parvenue à diviser par deux le prix de ses licences, de sorte qu’elle apparaît systématiquement 30 à 40 % moins cher par rapport à son principal compétiteur, le Californien Fortinet.

Proposés sous forme d’abonnements mensuels, ces packs incluent l’appliance. L’avantage : pas d’investissement initial et pas de souci d’obsolescence. Pour limiter les coûts, l’entreprise ne propose que deux châssis à base de mini-PC industriels, et privilégie des VM hébergées chez des opérateurs locaux ou dans le Cloud pour les besoins de capacité plus importante.

Au-delà du prix, Sayse met en avant sa dimension souveraine, sa R&D localisée en France, sa conformité RGPD/DORA/NIS2 et sa démarche écoresponsable (certifié Écovadis et Greenly).

Plusieurs partenariats ont déjà été formalisés, notamment avec Atémis (Nantes), Itzatel (Pays basque), Soluprest (Île-de-France), Groupe Neven (Rhône-Alpes) ou encore Eva Team (Limoges), et une quinzaine d’autres acteurs sont en cours d’engagement. Si le poids de l’indirect reste pour l’instant marginal comparé aux 20 M€ de chiffre d’affaires mensuel engagé revendiqué par l’entreprise, Benoît Huard prévoit qu’à terme, la part du channel dépassera celle du direct.

Pionnier du SD-WAN dans l’Hexagone, Sayse a longtemps revendiqué le statut de « premier opérateur SD-WAN français », son positionnement initial étant d’accompagner les entreprises dans leur migration MPLS vers SD-WAN et d’opérer leur réseau pour elles « pour ne pas remettre brutalement la responsabilité de sa gestion chez le client », explique Benoît Huard.

Mais le marché a évolué. Les DSI sont désormais mieux armées pour opérer elles-mêmes leur réseau SD-WAN/SASE, ou souhaitent confier cette mission à leur partenaire de proximité. « Ce qui faisait peur il y a dix ans est devenu un standard », constate le dirigeant.

D’où le repositionnement stratégique récent de l’entreprise qui assume désormais pleinement son rôle d’éditeur logiciel, tout en maintenant la possibilité d’une exploitation par un tiers – intégrateur, infogéreur ou opérateur alternatif.