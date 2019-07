Le fonds d’investissement The Carlyle Group annonce la signature d’un accord avec 3i Group plc en vue de lui céder le tiers mainteneur Evernex. La transaction est soumise à l’approbation des autorités légales et réglementaires et devrait être finalisée au quatrième trimestre 2019. Carlyle avait pris le contrôle d’Evernex (ex-IB-Remarketing) en 2015. À l’époque, le groupe réalisait environ 100 M€ de chiffre d’affaires annuel et employait 230 collaborateurs. Quatre ans plus tard, le groupe a plus que triplé ses activités dans la maintenance grâce à un plan de développement international offensif portant le nombre de bureaux dans le monde de 17 à 33 et le nombre de ses collaborateurs de 230 à 550. Dans le cadre de la mise en place de cette stratégie, l’entreprise a renforcé son équipe de management sous la direction de Stanislas Pilot, qui a succédé à l’équipe dirigeante historique emmenée par Bruno Demolin. Le groupe a également réalisé durant cette période cinq acquisitions en France, en Espagne, au Brésil et en Argentine. Sous la conduite de Carlyle, Evernex s’est positionné « comme un acteur mondial incontournable dans le domaine de la tierce maintenance informatique, avec une position de leader sur son marché en Europe et en Amérique latine, et une présence significative dans le monde entier », explique le fonds d’investissement dans un communiqué.