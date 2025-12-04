Un début d’exercice mitigé pour Nutanix. Le spécialiste des infrastructures hyperconvergées a vu son action plonger de 18% après la publication des résultats de son premier trimestre fiscal 2026 (clos fin octobre) et surtout, après avoir significativement abaissé ses perspectives de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année.

L’entreprise a pourtant affiché une croissance solide au premier trimestre et des indicateurs de rentabilité positifs. Le chiffre d’affaires a progressé de 13% d’une année sur l’autre pour atteindre 670,6 millions de dollars. Le bénéfice par action ajusté s’est élevé à 0,41 dollar, en ligne avec les attentes des analystes. Les revenus récurrents annuels ont eux progressé de 18% à 2,28 milliards de dollars, reflétant la bonne tenue de la demande pour sa plateforme cloud (Nutanix Cloud Platform) et le succès de l’acquisition de nouveaux clients.

La douche froide est venue des perspectives. « En fin de trimestre, nous avons constaté un report de certains revenus du premier trimestre sur les périodes suivantes », a expliqué la directrice financière Rukmini Sivaraman. « Nous prévoyons que le chiffre d’affaires restera stable à long terme. Cette tendance devrait se poursuivre et nous l’avons prise en compte dans notre estimation actualisée du chiffre d’affaires pour l’exercice complet. »

Nutanix a révisé sa cible de chiffre d’affaires à une fourchette comprise entre 2,82 et 2,86 milliards de dollars, contre une cible médiane de 2,92 milliards de dollars dans sa prévision initiale. La société prévoit également un chiffre d’affaires de 705 à 715 M$ pour le deuxième trimestre, sous les 750 M€ visés par les analystes.

Malgré la turbulence boursière liée au décalage des revenus, Nutanix maintient que les fondamentaux de son activité restent solides. Pour étendre sa couverture de marché, l’entreprise mise notamment sur l’extension de ses partenariats stratégiques avec Dell, Pure Storage et Microsoft.

Sa plateforme cloud sera bientôt intégrée aux baies Dell PowerStore, avec une disponibilité prévue à l’été 2026, et avec les baies Pure Storage FlashArray dès la fin de cette année. La prise en charge d’Azure Virtual Desktop est également en cours de développement.