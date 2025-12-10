Après une première édition 2025 jugée perfectible et marquée par un recul du nombre d’exposants, le salon IT Partners, rendez-vous phare du channel français, revient à la Défense Arena les 4 et 5 février avec l’ambition de mieux mettre en valeur son nouvel écrin et son nouveau format.

Son organisateur, RX France, a lancé à cet effet plusieurs chantiers d’amélioration. Il a notamment entrepris une refonte globale de l’expérience visiteurs. Initié avec succès lors de la dernière édition, le dispositif de prises de rendez-vous ITP Connect est renforcé et complété par la création du Lounge ITP Connect, un espace de 300 places dédié à l’accueil de ces rendez-vous d’affaires.

Le contenu progresse également avec la création d’une Channel Arena proposant une dizaine de sessions – contre seulement trois tables rondes l’an dernier – sur des thématiques opérationnelles centrées sur les préoccupations des acteurs du channel (revendeurs, MSP…).

L’accueil des visiteurs a lui aussi été repensé avec notamment un volume de chambres d’hôtel mis à leur disposition en augmentation de 15 % et le lancement d’un pack voyage en wagons privatisés – au départ de Lyon, Marseille et Nantes – qui incluera l’accueil en gare, le petit déjeuner, et l’accompagnement jusqu’à l’Arena.

La restauration fait également l’objet d’une attention particulière avec 4.500 boites déjeuner qui seront distribuées gracieusement sur les deux jours, contre environ 1 800 repas financés lors des éditions Disney. L’idée est de lever les freins logistiques, notamment chez les visiteurs venant des régions, qui sont nombreux à avoir des préjugés négatifs concernant le site de La Défense jugé peu sûr et difficile d’accès.

La dimension festive, qui n’avait pas convaincu en 2025, retrouve une place centrale. Pour sa 20e édition, le salon restera ouvert jusqu’à 22 heures le premier soir pour un afterwork prolongé, et des animations permanentes, telles qu’une tyrolienne de 140 m de long (à 20 m de hauteur) et un big jump de cascadeur, complèteront le dispositif. Enfin, deux réalisateurs, Jan Kounen et Cédric Klapisch, viendront parler de la transformation de leur métier par le digital et l’IA dans le cadre de la thématique « IT Partners fait son cinéma » qui a été sélectionnée cette année.

Pour cette édition 2026, l’organisateur se fixe des objectifs stables mais réalistes : entre 200 et 220 exposants sont attendus – un niveau comparable à 2025 mais encore en retrait par rapport aux années Disney où l’on dépassait régulièrement les 280 stands. Le visitorat visé reste de 6.000 professionnels, avec un accent particulier sur les régions, dont la part avait chuté lors du passage à la Défense Arena.

Les premiers indicateurs sont encourageants : 55 % des visiteurs inscrits viennent aujourd’hui de régions hors Île-de-France, contre 41 % un an plus tôt, tandis que les réservations de chambres progressent de 30 %. Mais le bouleversement du format lié au passage de Disney à la Défense Arena est tel qu’« il va falloir plusieurs éditions » pour qu’exposants et visiteurs retrouvent leurs repères et se réapproprient le salon, expose Jean -François Sol Dourdin, directeur de l’événement.