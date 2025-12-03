Crowdstrike a publié ses résultats financiers pour le troisième trimestre de son exercice 2026, clos fin octobre 2025. Le géant américain de la cybersécurité a dépassé les attentes avec un chiffre d’affaires de 1,23 milliard de dollars, en hausse de 22 % par rapport à la même période de l’année précédente. L’entreprise avait prévu un revenu entre 1,20 et 1,22 Md$ et Wall Street tablait sur 1,22 Md$. La croissance a aussi accéléré par rapport aux 21% du précédent trimestre.

Le PDG de Crowdstrike, George Kurtz, a déclaré que le troisième trimestre avait été « l’un des meilleurs de l’histoire de l’entreprise », le chiffre d’affaires annuel récurrent net ayant progressé de 73% par rapport à l’année précédente pour s’établir à 265 millions de dollars. Les revenus récurrents annuels à la fin du trimestre se sont élevés à 4,92 milliards de dollars, soit une croissance de 23 %.

La stratégie de plateforme visant à consolider l’offre des clients continue de porter ses fruits, avec 49% des clients ayant déjà adopté plus de 6 modules et 24% plus de 8 modules. « Nous avons accéléré la croissance de notre activité de protection des terminaux, ainsi que de nos solutions de sécurité cloud, d’identité nouvelle génération et de SIEM nouvelle génération », s’est félicité George Kurtz.

Le PDG a aussi souligné que l’adoption croissante des outils d’IA, notamment les agents et les navigateurs IA, créait de nouveaux risques sur les terminaux, impulsant un regain de demande sur l’EDR (détection et réponse des points d’extrémité), au cœur de l’offre de Crowdstrike depuis ses débuts. En atteste le méga contrat signé avec la société de conseil financier Kroll, qui va transférer la protection de 500.000 terminaux vers la plateforme Falcon et son système MDR (service de détection et de réponse géré).

Point négatif de la publication, Crowdstrike a enregistré une perte nette de 34 M$ sur le trimestre contre 16,8 M$ un an plus tôt. Pour rappel, la société avait annoncé la suppression de 500 postes en mai dernier pour réduire ses coûts et se concentrer sur ses investissements liés à l’IA. Le bénéfice par action ajusté s’élève toutefois à 96 cents contre 94 cents attendus par les analystes.

Crowdstrike reste optimiste sur ses perspectives. Pour le quatrième trimestre de l’exercice 2026, elle table sur un chiffre d’affaires record de 1,29 à 1,30 Md$, bien supérieur aux 1,22 Md$ attendus par Wall Street.

L’entreprise a également revu à la hausse ses prévisions de revenus pour l’ensemble de l’année, les situant entre 4,80 et 4,81 Md$ contre entre 4,74 et 4,80 Md$ dans ses prévisions initiales.