ServiceNow est en cours de négociation pour acquérir la start-up Veza, éditrice d’une plateforme de gestion des identités et accès (IAM). Le géant étatsunien estime que cette opération pourrait renforcer son portefeuille de solutions liées à la sécurité, en y intégrant « une technologie de pointe capable de contrôler et d’unifier l’accès de l’ensemble des identités – humaines, machines, systèmes et désormais agents IA – aux applications, données et environnements cloud ».

L’Access Graph de Veza serait combiné à l’AI Control Tower de ServiceNow pour mieux visualiser les risques et repérer plus facilement les autorisations anormales.

Veza compte 230 employé·e·s et 150 clients dans les secteurs bancaire, hôtelier et des biens de consommation. Ses fondateurs travaillaient auparavant pour Datos IO, racheté par Rubrik en 2018. Selon CRN, la start-up est favorable à la vente en collaboration avec les canaux de distribution.

En avril dernier, Veza a levé 108 millions de dollars, portant le montant de ses levées de fonds à 235 millions de dollars au total depuis sa création en 2020. Sa valorisation est actuellement de 808 millions de dollars.

Les termes de l’accord n’ont pas été divulgués mais un article publié par The Information estime le montant de l’acquisition par ServiceNow à « au moins » 1 milliard de dollars.

