IDC a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour le marché des smartphones en 2026, passant d’une hausse initialement prévue de +1,2% à un recul attendu de -0,9%. Cette révision reflète la pression croissante des prix des puces mémoire, qui poussent les prix moyens de vente à des niveaux records.

Un changement de tendance après une année 2025 solide, avec une progression de 1,5% des livraisons à 1,25 milliard d’unités, portée notamment par Apple et un rebond en Chine. Selon IDC, le ralentissement en 2026 résultera des pénuries de composants et du report par Apple de son modèle d’iPhone entrée de gamme à début 2027. Cette situation affectera particulièrement les smartphones Android d’entrée et milieu de gamme, plus sensibles à la hausse des coûts des mémoires DRAM et NAND.

Bien que les volumes devraient diminuer, le prix moyen de vente devrait monter à environ 465 dollars, portant la valeur totale du marché à près de 579 milliards de dollars, un record historique. Les fabricants ajusteront leurs gammes vers des modèles à plus forte marge ou augmenteront leurs prix pour compenser la hausse des coûts des composants, ce qui pourrait freiner la demande globale.

« L’année prochaine s’annonce difficile pour le secteur, mais IDC reste convaincu que le marché pourrait enregistrer des prix de vente moyens records », résume Anthony Scarsella, directeur de recherche chez IDC. Si la pénurie de composants se résorbe, le marché pourrait renouer avec une croissance de 3% en 2027, deux fois supérieure à celle de 2025.