Also France annonce la nomination d’Éric Lallier au poste de Directeur Général, effective depuis le 1er octobre 2025. « Après 35 ans passés chez les constructeurs IT HP et Lenovo je suis ravi de passer de l’autre côté du miroir et de rejoindre le monde des partenaires », a déclaré le nouveau dirigeant sur son compte Linkedin.

Avant de rejoindre Also, Éric Lallier a été Directeur Général de Lenovo France pendant plus de cinq ans. Il avait annoncé son départ il y a 6 mois avant de passer le relais à Sophie Thibault. Il a également occupé pendant 18 ans divers postes de direction chez HP, dont celui de Vice-Président des ventes indirectes pour la région EMEA.

Il succède à Thomas Du Mesgnil, qui quitte Also France pour prendre la direction de LAFI, revendeur IT et filiale d’Also. L’arrivée d’Éric Lallier marque une nouvelle étape pour Also, qui mise sur sa vaste expérience pour renforcer sa présence sur le marché français.

« Son leadership et sa forte orientation commerciale nous permettront de croître plus efficacement au sein de notre écosystème et d’élargir nos collaborations avec des partenaires clés », a déclaré Jorge Gállego Pérez de Larraya, directeur général d’Also pour l’Europe du Sud et de l’Ouest.

Cette nomination intervient à un moment où ALSO France renforce sa base clients, développe ses plateformes numériques et élargit son activité orientée solutions. Sous la direction d’Éric Lallier, l’entreprise ambitionne de soutenir encore mieux les éditeurs et revendeurs, pour répondre aux besoins évolutifs des clients finaux.