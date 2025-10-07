Also France annonce la nomination d’Éric Lallier au poste de Directeur Général, effective depuis le 1er octobre 2025. « Après 35 ans passés chez les constructeurs IT HP et Lenovo je suis ravi de passer de l’autre côté du miroir et de rejoindre le monde des partenaires », a déclaré le nouveau dirigeant sur son compte Linkedin.

Avant de rejoindre Also, Éric Lallier a été Directeur Général de Lenovo France pendant plus de cinq ans. Il avait annoncé son départ il y a 6 mois avant de passer le relais à Sophie Thibault. Il a également occupé pendant 18 ans divers postes de direction chez HP, dont celui de Vice-Président des ventes indirectes pour la région EMEA.

Il succède à Thomas Du Mesgnil, qui quitte Also France pour prendre la direction de LAFI, revendeur IT et filiale d’Also. L’arrivée d’Éric Lallier marque une nouvelle étape pour Also, qui mise sur sa vaste expérience pour renforcer sa présence sur le marché français.

« Son leadership et sa forte orientation commerciale nous permettront de croître plus efficacement au sein de notre écosystème et d’élargir nos collaborations avec des partenaires clés », a déclaré Jorge Gállego Pérez de Larraya, directeur général d’Also pour l’Europe du Sud et de l’Ouest.

Cette nomination intervient à un moment où ALSO France renforce sa base clients, développe ses plateformes numériques et élargit son activité orientée solutions. Sous la direction d’Éric Lallier, l’entreprise ambitionne de soutenir encore mieux les éditeurs et revendeurs, pour répondre aux besoins évolutifs des clients finaux.

Nos lecteurs ont lu ensuite


Lenovo vise la place de numéro un du marché des PC en France
Profitant d’un important renouvellement de ses offres PC et serveurs, Lenovo a annoncé au début du mois d’avril son ambition de conquérir rapidement la première place du marché des PC en France et sa volonté...

Dell rationnalise ses marques de PC portables
Adieu XPS, Latitude, Inspiron, Precision, Optiplex… Des marques bien connues du grand public comme des entreprises. Dell recompose ses gammes en visant une  simplification de son offre pour la rendre plus immédiatement lisible tout en...

Lenovo France: arrivée d’Eric Lallier à la direction générale et départ du patron du channel
Cela tangue semble-t-il à la tête de Lenovo France. La filiale du constructeur chinois a profité de l’été pour remercier son directeur des ventes channel et PME, Hervé Berrebi. Ce départ passe très mal chez...

Lenovo est-il capable d’enrayer le déclin des serveurs x86 d’IBM ?
Le rachat des serveurs x86 d’IBM par Lenovo a continué d’animer les conversations toute la semaine. Les tenants et aboutissants de l’opération vus par les principaux partenaires d’IBM....

Also lance sa place de marché Cloud
Also France démarre l’exploitation de sa place de marché cloud Also Choice présentée lors du dernier IT Partners début février. Déployée dans douze pays européens, cette plateforme a été conçue...