Cela tangue semble-t-il à la tête de Lenovo France. La filiale du constructeur chinois a profité de l’été pour remercier son directeur des ventes channel et PME, Hervé Berrebi.

Ce départ passe très mal chez les revendeurs si l’on en croit Channel BP. « Je fais partie des gens qui sont choqués par l’annonce du départ d’Hervé Berrebi », a ainsi déclaré à nos confrères le directeur commercial d’un important revendeur IT BtoB parisien. Un avis partagé semble-t-il par plusieurs de ses collègues qui attendent des explications du fabricant. Rappelons que les départs des directeurs channel s’enchaînent depuis plusieurs années chez le fournisseur .

La nomination d’un spécialiste du channel à l’échelon supérieur devrait logiquement rassurer les distributeurs. Lenovo annonce en effet l’arrivée le 16 septembre prochain d’Eric Lallier (photo) à la tête de la filiale. Ce vétéran du secteur IT vient en effet de chez HP où il était vice-président EMEA Commercial Channel et SMB. Il était à ce titre chargé d’un réseau comptant près de 150.000 partenaires. Il a par ailleurs piloté la transformation du centre d’appel EMEA en charge des clients et partenaires BtoB. Il avait auparavant occupé divers fonctions chez le constructeur. Il avait notamment assuré la direction commerciale du réseau de partenaires en France.

Eric Lallier a désormais pour mission d’accélérer la transformation du vendeur de hardware qu’est Lenovo en un fournisseur de solutions intégrées alliant matériel, logiciels et services, et de piloter la croissance des différentes activités PC et Smart Devices

Le nouveau directeur général, qui rapportera à François Bornibus, président EMEA de la société, succède au directeur commercial grand comptes, Lionel Rafalowicz, qui assurait l’intérim depuis le départ pour HP Europe en novembre 2018 d’Elisabeth Moreno.