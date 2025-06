Lenovo annonce la nomination de Sophie Thibault en tant que directrice générale de Lenovo France. Après avoir rejoint le groupe en 2024 pour piloter la division PC & Smart Devices sur le marché professionnel dans l’ensemble de la zone EMEA, elle a désormais la responsabilité de l’ensemble des activités PC, infrastructure et services de la filiale française. Sa principale mission sera de poursuivre la transformation et la diversification des activités de Lenovo sur le marché français.

Sophie Thibault a plus de 20 ans d’expérience dans le secteur IT. Elle a effectué la plus grande partie de sa carrière chez HP France où elle a occupé des postes de direction commerciale, de directrice de l’activité Print puis où elle a piloté le développement et la transformation à l’échelle mondiale de l’activité périphériques, notamment suite aux rachats de Poly et de Hyper X. Précédemment, elle a également été responsable des ventes et du marketing grand public chez Intel. Sophie Thibault est diplômée de l’université Aix-Marseille en finance et affaires internationales.

« Lenovo, qui poursuit sa stratégie de l’IA hybride, vient de clore son exercice fiscal sur le 2e meilleur résultat de son histoire, consolidant sa position de numéro 1 du PC dans le monde, en EMEA et en France, tout en faisant de ses autres activités des moteurs de croissance durable. J’ai à cœur d’inscrire le marché français dans cette dynamique, au plus proche de nos clients et de nos partenaires », déclare la nouvelle dirigeante sur sa page Linkedin.