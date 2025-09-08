Le modèle MSP (Managed Service Provider) connaît une transformation profonde en 2025. Entre l’essor de l’intelligence artificielle, l’automatisation généralisée des processus et la quête d’une expérience client optimale, comment les prestataires de services managés peuvent-ils se réinventer ?

Exit le break and fix traditionnel : forfaitisation, proactivité et industrialisation redéfinissent les règles du jeu. Mais comment concilier standardisation et personnalisation ? Comment utiliser l’IA comme levier de croissance ?

Pour explorer ces enjeux stratégiques, la rédaction de ChannelNews vous convie le mardi 16 septembre à partir de 9h15 à son émission en ligne et en direct :
Modèle MSP 2025 : Nouvelles stratégies pour se différencier et créer de la valeur.

Nous vous proposerons deux tables rondes :

🤖 Table-Ronde 1 : Automatisation, IA et expérience client : les nouveaux leviers des services managés
Comment l’IA transforme la production et la livraison des services ? Quel rôle jouent les outils d’automatisation dans l’industrialisation ? Comment concilier satisfaction client et rentabilité ?

⚙️ Table Ronde 2 : Les MSP à l’heure de l’industrialisation
Comment concilier standardisation et personnalisation ? Comment passer à l’échelle tout en conservant l’agilité ? Retours d’expérience de dirigeants issus de la téléphonie, du cloud et de la cybersécurité.

Pour débattre autour de ces thématiques nous aurons le plaisir de recevoir Pauline Marchand de Computacenter, Emmanuel Bonnefond du Groupe Infiny Sys, Manuel Kientzy d’Acesi, Thierry Loubes de Deep, Yohan Matti d’Underscor, Nelson Ribeiro Gomes d’Efisens, Fabrice Tusseau d’Apixit et Frédéric Zouai d’Easy Service Informatique

Ils seront accompagnés par nos partenaires Ludovic Kornacker de Palo Alto Networks avec Kamel Mouhoubi de MIEL et  Briz Le Lem de NinjaOne.

Ne manquez pas cette matinée dédiée à l’avenir des services managés ! Réservez dès maintenant votre accès gratuit : https://www.01channel.fr/?matinale=16-septembre-2025

Nous espérons vous compter parmi nous le mardi 16 septembre à partir de 9H15 pour décrypter ensemble les nouvelles stratégies MSP 2025.

Nos lecteurs ont lu ensuite


Dell rationnalise ses marques de PC portables
Adieu XPS, Latitude, Inspiron, Precision, Optiplex… Des marques bien connues du grand public comme des entreprises. Dell recompose ses gammes en visant une  simplification de son offre pour la rendre plus immédiatement lisible tout en...

Conférence Channelnews : Les enjeux et limites du modèle MSP
Channelnews organise le jeudi 5 octobre au matin une conférence en ligne consacrée aux enjeux business des MSP. Cette thématique sera déclinée à travers trois tables rondes successives. La première, qui démarrera à 9h20, sera...

MSP : comment concilier croissance et rentabilité en 2024 ?
Sur un marché prometteur, vers lequel semblent converger tous les grands éditeurs, les fournisseurs de services managés français restent des acteurs de taille modeste, à la rentabilité fragile. Comment franchir le plafond de verre et...

A quoi ressemble un Managed Services Provider (MSP) ?
Les Services Managés (Managed Services) comportent l’ensemble des services qui visent à un usage optimal des Infrastructures, du poste de travail et des Applications par les utilisateurs dans l’exercice de leur métier.   Dans le cadre...

Kaseya promet des clients payants aux MSP qui adopteront sa technologie de sauvegarde et de restauration Unitrends MSP
Kaseya va récompenser les fournisseurs de services managés qui adoptent Unitrends en matière de protection des données. Fournisseur d’une plateforme d’automatisation de services professionnels (PSA) pour les MSP, Kaseya a acquis Unitrends en mai dernier et...