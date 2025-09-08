Le modèle MSP (Managed Service Provider) connaît une transformation profonde en 2025. Entre l’essor de l’intelligence artificielle, l’automatisation généralisée des processus et la quête d’une expérience client optimale, comment les prestataires de services managés peuvent-ils se réinventer ?
Exit le break and fix traditionnel : forfaitisation, proactivité et industrialisation redéfinissent les règles du jeu. Mais comment concilier standardisation et personnalisation ? Comment utiliser l’IA comme levier de croissance ?
Pour explorer ces enjeux stratégiques, la rédaction de ChannelNews vous convie le mardi 16 septembre à partir de 9h15 à son émission en ligne et en direct :
Modèle MSP 2025 : Nouvelles stratégies pour se différencier et créer de la valeur.
Nous vous proposerons deux tables rondes :
🤖 Table-Ronde 1 : Automatisation, IA et expérience client : les nouveaux leviers des services managés
Comment l’IA transforme la production et la livraison des services ? Quel rôle jouent les outils d’automatisation dans l’industrialisation ? Comment concilier satisfaction client et rentabilité ?
⚙️ Table Ronde 2 : Les MSP à l’heure de l’industrialisation
Comment concilier standardisation et personnalisation ? Comment passer à l’échelle tout en conservant l’agilité ? Retours d’expérience de dirigeants issus de la téléphonie, du cloud et de la cybersécurité.
Pour débattre autour de ces thématiques nous aurons le plaisir de recevoir Pauline Marchand de Computacenter, Emmanuel Bonnefond du Groupe Infiny Sys, Manuel Kientzy d’Acesi, Thierry Loubes de Deep, Yohan Matti d’Underscor, Nelson Ribeiro Gomes d’Efisens, Fabrice Tusseau d’Apixit et Frédéric Zouai d’Easy Service Informatique
Ils seront accompagnés par nos partenaires Ludovic Kornacker de Palo Alto Networks avec Kamel Mouhoubi de MIEL et Briz Le Lem de NinjaOne.
Ne manquez pas cette matinée dédiée à l’avenir des services managés ! Réservez dès maintenant votre accès gratuit : https://www.01channel.fr/?matinale=16-septembre-2025
Nous espérons vous compter parmi nous le mardi 16 septembre à partir de 9H15 pour décrypter ensemble les nouvelles stratégies MSP 2025.