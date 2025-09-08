Le modèle MSP (Managed Service Provider) connaît une transformation profonde en 2025. Entre l’essor de l’intelligence artificielle, l’automatisation généralisée des processus et la quête d’une expérience client optimale, comment les prestataires de services managés peuvent-ils se réinventer ?

Exit le break and fix traditionnel : forfaitisation, proactivité et industrialisation redéfinissent les règles du jeu. Mais comment concilier standardisation et personnalisation ? Comment utiliser l’IA comme levier de croissance ?

Pour explorer ces enjeux stratégiques, la rédaction de ChannelNews vous convie le mardi 16 septembre à partir de 9h15 à son émission en ligne et en direct :

Modèle MSP 2025 : Nouvelles stratégies pour se différencier et créer de la valeur.

Nous vous proposerons deux tables rondes :

🤖 Table-Ronde 1 : Automatisation, IA et expérience client : les nouveaux leviers des services managés

Comment l’IA transforme la production et la livraison des services ? Quel rôle jouent les outils d’automatisation dans l’industrialisation ? Comment concilier satisfaction client et rentabilité ?