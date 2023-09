Channelnews organise le jeudi 5 octobre au matin une conférence en ligne consacrée aux enjeux business du modèle MSP.

On a l’habitude de dire que les MSP sont mieux valorisés que leurs homologues prestataires de services numériques traditionnels mais qu’en est-il en réalité. ? Cette matinale sera notamment l’occasion de mieux comprendre comment et combien se valorisent un portefeuille d’activité.

Cette thématique sera déclinée à travers trois tables rondes successives d’une trentaine de minutes réunissant chacune deux à trois intervenants.

La première, qui démarrera à 9h20, aura pour thème Les tendances et enjeux pour les MSP. En effet, plus les années passent, plus les clients ont des exigences techniques fortes. Les systèmes de supervision centralisée des MSP s’étoffent et se complexifient. De nouvelles briques font leur apparition : cybersécurité, pilotage des coûts d’exploitation… Cette complexification implique des collaborateurs mieux formés, plus spécialisés, dans des domaines plus variés. Des investissements qu’il faut amortir en dégageant des gains de productivité, en automatisant. Pour cela, l’intelligence artificielle s’annonce comme un allier précieux et commence à s’imposer comme un incontournable. Éric Macé, Responsable de production en services managés chez Quietic, Nelson Ribeiro Gomes, DGA d’Efisens, Enguerrand de Carvalho, Président-fondateur de Koesio Managed Services et Nicolas Zedde, Co-gérant de Manap viendront nous apporter leur témoignage durant cette première table ronde.

La deuxième table ronde, prévue pour 9h55, sera consacrée au sujet brulant de valorisation économique des MSP : quels bénéfices y a-t-il à basculer dans un une logique de revenu récurrent mensuel ? Il y sera notamment question de la valorisation économique des MSP : quels bénéfices y a-t-il à basculer dans un une logique de revenu récurrent mensuel ? Peut-on basculer facilement vers un modèle MSP sans tout remettre en question ? Quels investissements cela implique ? Avec quels retours sur investissement ? Quelles difficultés doit-on surmonter ? Pour répondre à ces questions Nelson Ribeiro Gomes, DGA d’Efisens, Philippe Jost, Head of Customer Obsession chez Computacenter, Lenny Vercruysse, Président-fondateur de Be-Cloud et Sébastien Gest, Fondateur de NDNM viendront nous partager leur point de vue.

À 10h30, la troisième table ronde reviendra sur la transition du modèle MSP vers le modèle MSSP. Devant l’extension des menaces et sur la pression des assurances, de plus en plus de clients demandent à leur MSP de gérer également leur cybersécurité, poussant ces derniers à s’adapter. Certains tendent à intégrer les briques sécurité nécessaires et à devenir MSSP, les autres préfèrent sous-traiter à des spécialistes. De fait, les profils sont rares et la barrière à l’entrée est importante. Le rôle des grossistes et des agrégateurs reste prépondérant dans cette transformation. Nelson Ribeiro Gomes, DGA d’Efisens et Hugues Mertens, Fondateur d’About IT seront avec nous sur cette dernière table-ronde.

Par ailleurs durant cette matinée nous serons accompagné par Arrow avec le témoignage de Sophie Daval, Directrice de la division Cloud qui viendra nous présenter le partenariat avec Microsoft et la place centrale d’Arrow dans la relation avec les partenaires.

Nous espérons que la qualité des intervenants que nous avons réuni vous permettra de développer une meilleure vision de votre activité et nous vous attendons très nombreux pour cet événement auquel vous pouvez dès à présent vous inscrire !