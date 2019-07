Lors de la présentation des résultats annuels en mars dernier, Jean-Louis Bouchard avait prévenu : Econocom devrait faire de nouvelles économies. La fermeture annoncée de son siège de Puteaux s’inscrit apparemment dans cette logique. La société de services vient en effet d’annoncer aux quelque 500 occupants de son immeuble du 40 quai de Dion Bouton à Puteaux (92) qu’ils allaient devoir bientôt faire leurs cartons.

Selon nos informations, le déménagement est programmé pour cet été. Les derniers occupants devront avoir quitté les lieux au plus tard fin septembre. Les effectifs sont appelés à se répartir sur les sites de Clichy (92), qui héberge notamment un centre de services, et du Plessis-Robinson (92), où avaient emménagé en juillet 2016 près de 500 collaborateurs des équipes services en provenance du site historique d’Osiatis à Vélizy. Il est prévu que la direction générale et les équipes leasing rejoignent Clichy, tandis que le reste des fonctions support (notamment la DSI) ira au Plessis-Robinson.

Alors que le bruit avait circulé un temps qu’un agrandissement était à l’étude, Econocom semble donc s’être résolu à sacrifier son siège sur l’autel des économies. Propriété du PDG Jean-Louis Bouchard, le bâtiment – d’une surface de 5.100 m2 – serait en vente. Econocom y avait transféré son siège, autrefois à Nanterre, en 2013. En bord de Seine, le site était la vitrine du groupe et avait été aménagé en fonction : nombreuses œuvres d’arts, espaces de détente, cafétéria ; patio, mobilier moderne… Le cadre de travail avait été particulièrement soigné.