Six mois à peine après avoir été nommé directrice générale adjointe, Julie Verlingue quitte Econocom « pour raisons personnelles » précise un communiqué de l’entreprise. Elle s’en va après « avoir contribué à recentrer la stratégie de développement du groupe sur son métier historique et à renforcer significativement le programme ambitieux de réduction des coûts » précise encore le document. Ses responsabilités seront assumées par le PDG Jean-Louis Bouchard et le directeur Finance Groupe, Angel Benguigui.

« Je remercie Julie pour son implication dans le lancement du plan de transformation d’Econocom. Au nom du groupe, je lui adresse tous mes vœux de réussite pour la poursuite de sa carrière », ajoute Jean-Louis Bouchard.

Julie Verlingue a rejoint le groupe en mars 2018 en tant que directrice exécutive et directrice générale en charge de l’international. En novembre de la même année elle s’est également vu confier la responsabilité de l’activité Technology Management & Financing. Auparavant, elle avait passé 11 ans chez McKinsey, notamment en tant que Partner. Julie Verlingue est diplômée de l’ESSEC et de l’Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg.

Après 6 mois de gestion malheureuse par son fils Robert, Jean-Louis Bouchard, alors âgé de 76 ans, avait été obligé de reprendre les rênes de l’entreprise en novembre 2018. Certains avaient vu en Julie Verlingue une successeure. En lui confiant une partie des responsabilités, il semble que Jean-Louis Bouchard souhaite cette fois passer le flambeau à Angel Benguigui.