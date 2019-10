A l’occasion de la conférence SpringOne Platform de Pivotal, Dynatrace a reçu le prix « Partenaire de l’Année » en tant qu’ISV, dans la catégorie Customer Impact. Combinés, Dynatrace et Pivotal permettent aux organisations de développer et d’exécuter leurs applications critiques dans un environnement multi-cloud.

« Pivotal permet aux plus grandes entreprises mondiales de transformer la façon dont elles développent et exécutent leurs applications les plus stratégiques. Dynatrace est un partenaire clé dans le succès de ces transformations. Sa Software Intelligence Platform permet d’accélérer la création et la migration d’applications d’entreprise sur la plateforme Pivotal, en fournissant des réponses instantanées face aux dégradations de service, aux anomalies de comportement et à leur impact utilisateur », précise dans un communiqué Angus MacDonald, directeur général des Partenariats stratégiques et de l’Écosystème technologique chez Pivotal. « Le prix Partenaire ISV de l’année de Pivotal dans la catégorie Customer Impact récompense la capacité de Dynatrace à aider nos clients à utiliser l’AI et l’automatisation pour accélérer les cycles de développement logiciel et de migration dans le cloud. »

« Toutes les entreprises, tous secteurs confondus, s’appuient sur les logiciels pour fournir des services digitaux innovants, capables de capter de nouveaux marchés et de réduire leurs coûts opérationnels. Ensemble, Pivotal et Dynatrace jouent ici un rôle clé, en permettant à leurs clients de créer un écosystème de cloud d’entreprise capable de soutenir leurs ambitions stratégiques », déclare de son côté dans le document Mike Maciag directeur marketing chez Dynatrace.