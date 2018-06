Issue de la séparation de l’activité gestion de la performance applicative de Compuware en 2014, Dynatrace a longtemps pâti de l’excessive technicité de ses solutions, dont seuls quelques experts bien entraînés savaient extraire la valeur. Depuis le lancement début 2017 de sa nouvelle plateforme de gestion de la performance tout-en-un, plus simple à déployer et à utiliser, les choses sont en train de changer.

L’engouement pour sa technologie est manifeste. L’éditeur, qui a grandi avec les très grands comptes, travaille de plus en plus avec des ETI et voit sa base de clients s’élargir rapidement. Une tendance renforcée par l’essor de son réseau de distribution suite à son ouverture à l’indirect il y a trois ans. Résultat : la croissance s’emballe. Alors qu’elle évoluait jusqu’ici sur une pente ascendante comprise entre 12% à 25% par an, la filiale française a enregistré une progression de 40% de ses ventes sur le trimestre qui vient de s’achever, selon son directeur, Stéphane Dulor (en photo).

Difficile de confirmer cette tendance à l’échelle mondiale, l’entreprise ne publiant pas ses chiffres. Mais lors de sa dernière conférence paneuropéenne Perform en mai à Barcelone, son CEO John Van Siclen a déclaré que la dernière mouture de sa plateforme avait enregistré une croissance de plus de 500 %, et qu’elle avait drainé 70 % de ses dernières réservations, rapportait LMI il y a un mois.

« Cette accélération est le résultat de la rencontre entre un marché désormais mature et d’un produit en avance technologiquement, décrypte Stéphane Dulor. D’un côté, il y a les clients, qui externalisent de plus en plus leur IT, digitalisent de plus en plus leurs processus, migrent de plus en plus dans le Cloud, mais qui ont l’impératif de maintenir la qualité de leur service. Et de l’autre, notre plateforme s’est enrichie d’un moteur d’intelligence artificielle qui permet de s’épargner la customisation laborieuse qu’impose notre solution de précédente génération (AppMon) et d’élargir le panel des personnes capables de l’utiliser. »

C’est cette meilleure adéquation avec les compétences disponibles chez les clients qui a permis à l’éditeur de signer des références telles que seloger.com, la bibliothèque nationale de France ou l’Olympique Lyonnais, qu’il n’aurait jamais pu convertir avant. Elle lui permet aussi d’étendre le périmètre des infrastructures et des applications couvertes chez ses clients existants, comme aux Allocations familiales, qui supervise désormais l’ensemble de son système d’information avec son outil contre quelques applications critiques auparavant. À noter que l’évolution récente de son modèle tarifaire – l’éditeur ne facture désormais plus qu’un agent par machine quel que soit le nombre de briques installées dessus – a pu contribuer aussi positivement au dynamisme actuel de la société.

Même effet d’aubaine du côté des partenaires, parmi lesquels plusieurs ont récemment adopté sa solution en substitution à celle d’un concurrent. Dynatrace revendique une quinzaine de partenaires actifs en France qu’il recrute parmi les grandes sociétés de services (Capgemini, CGI, Accenture…), les spécialistes de la performance applicative (Tenedis, Leanovia…), les revendeurs grands comptes (SCC…) et les fournisseurs de services cloud (Edifixio, Linkbynet…). L’éditeur réalise désormais 40% de son activité via indirect contre moins de 10% il y a trois ans. Et cette part devrait encore grossir à l’avenir, l’indirect étant désormais identifié comme le point clé de la croissance future de Dynatrace.