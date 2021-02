L’éditeur de logiciels de gestion a annoncé le mois dernier la promotion de son directeur marketing Jérémy Grégoire au poste de chief product and R&D officer (ou directeur de l’offre produits et de la R&D).

Sa mission : accélérer la verticalisation de l’offre et sa migration vers le SaaS en faisant en sorte que les différents services impliqués en interne dans la chaîne de réalisation des produits collaborent plus étroitement. À ce titre il a sous son autorité les chefs produits (ou product owners en interne) qui traduisent les besoins fonctionnels des clients en demandes d’évolutions, les développeurs, les équipes UX, les équipes en charge des tests et même les équipes en charge du maintien en condition opérationnelle du support.

Divalto a initié ce virage vers le développement de produits métiers et le SaaS en 2018. Trois verticaux sont déjà au catalogue : pour les métiers de l’industrie (gestion à l’affaire), pour les métiers du négoce de fournitures industrielles et du bâtiment et pour les métiers de l’installation et de la maintenance. « Divalto est passé du statut d’éditeur d’ERP généraliste monoproduit à celui d’éditeur multiproduits métiers et SaaS », expose Jérémy Grégoire.

Cette stratégie a bien-entendu des répercussions sur le réseau de distribution que Divalto a commencé à spécialiser par métiers et à faire évoluer en termes d’organisation. Les solutions métiers SaaS demandent en effet moins de mise en œuvre et moins de maintenance dans le temps mais plus de conseil en optimisation des process.

Jérémy Grégoire conserve en parallèle la direction marketing, et notamment la direction marketing produits.