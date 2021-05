Divalto a fait preuve de résilience en 2020. Malgré les secousses du marché liées à la situation sanitaire, l’éditeur a terminé son exercice fiscal sur une croissance de près de 2% de son chiffre d’affaires, à 27 millions d’euros. Cette bonne résilience, Divalto l’attribue à son virage stratégique vers le SaaS et aux différentes mesures prises dès le premier confinement pour limiter l’impact de la crise sanitaire. De fait, ses ventes SaaS ont progressé de plus de 40% en 2020 comparé à 2019. « La crise a accéléré la bascule vers le SaaS, assure Jérôme Virey, directeur général de Divalto. Les deux tiers des dossiers que l’on rentre aujourd’hui sont des dossiers pur SaaS ». Même sur l’ERP, dont la migration a été initiée dès 2018, l’activité se fait désormais majoritairement en mode SaaS, selon Jérôme Virey.

Parmi les mesures prises pour contenir les effets de la crise, il y a bien-sûr eu le télétravail – « une pratique connue et éprouvée [qui a] pu être mise en place du jour au lendemain pour l’ensemble des collaborateurs » – mais également les efforts déployés pour maintenir la proximité avec les partenaires. Les équipes commerciales en charge des partenaires ont notamment suivi des formations pour réinventer leur pratique à l’aune des mesures de distanciation et des restrictions de déplacement.

Les relations avec les partenaires ont ainsi été entièrement virtualisées. « Cela s’est traduit par des échanges plus réguliers avec les partenaires et, d’une certaine manière, cela a renforcé les liens », se félicite Jérôme Virey. Divalto a également mis à contribution le premier confinement pour faire monter en compétence ses partenaires en rendant gratuit l’accès normalement payant à sa plateforme de formation en ligne. Résultat : le nombre des formations ayant bénéficié aux partenaires a été multiplié par cinq sur le deuxième trimestre 2020.

Autre initiative ayant permis de maintenir les liens avec partenaires : la création d’un comité de réflexion associant l’éditeur à une douzaine de ses partenaires pour réfléchir aux meilleurs moyens de s’adapter à la situation et de poursuivre efficacement l’activité.

En vertu de quoi, les partenaires ont continué de signer des nouveaux projets – plus d’une centaine sur l’année – représentant près de 8 000 nouveaux utilisateurs. Premier partenaire de l’éditeur, groupe Ténor a signé à lui seul plus de 20 nouveaux comptes, dont plusieurs significatifs dépassant les 50 utilisateurs. Parmi les partenaires qui se sont illustrés par leur dynamisme, Divalto cite également SRA – qui est notamment à l’origine d’un dossier de plus de 130 utilisateurs avec Roger & Gallet Divalto weavy ; PG2i ; Syxperiane ; Inseco… En parallèle, l’année 2020 a été marquée par l’arrivée de nouveaux partenaires tels que Divy ou Cap Laser. Au final, le nombre de partenaires certifiés reste stable autour de 50.

Soucieux préserver son flux d’activité courant, Divalto au aussi eu à cœur de ménager l’avenir en poursuivant ses investissements en R&D. Son plan d’embauches de développeurs a été maintenu – l’effectif net s’est accru d’une vingtaine de personnes pour atteindre 250 – et ses efforts de structuration se sont prolongés avec la promotion de Jérémy Grégoire au poste de directeur de l’offre produits et de la R&D, qui a désormais la haute main sur toute la chaîne produits.

Fort de ces différentes mesures, d’un bon premier trimestre et du constat que « le marché ne manque pas de projets », Jérôme Virey se montre optimiste pour l’exercice 2021. S’il admet qu’il subsiste une certaine incertitude globale, il table sur un redémarrage « assez fort » de l’activité.