Devoteam annonce pour le premier trimestre de son exercice 2018 une croissance de 23,6%, dont 17,0% en organique, malgré un effet calendaire défavorable (nombre de jours ouvrés inférieur de 1,8% à celui du premier trimestre 2017). Le chiffre d’affaires de l’ESN atteint ainsi 161,1 millions d’euros.

La France a réalisé un chiffre d’affaires de 85,7 millions d’euros, en croissance organique de 20,0%. La croissance de la région est tirée par les solutions Google et les offres Business Process Excellence, Data as a Service et Customer Experience. A périmètre et change constants, le chiffre d’affaires de la région Northern Europe & Benelux est en croissance de 9%. La région Central Europe affiche un chiffre d’affaires de 17,1 millions d’euros, en croissance organique de 24%, reflet de la forte croissance de l’Allemagne et des projets de cybersécurité. La région Spain réalise de son côté un chiffre d’affaires de 8,0 millions d’euros, en croissance organique de plus de 16%. Enfin, soutenu par une forte croissance au Moyen-Orient, le chiffre d’affaires de la région Rest of the World s’élève à 10,3 millions d’euros, en croissance organique de 22,7%.

Au 31 mars 2018, l’effectif du groupe était de 5.425 collaborateurs, contre 5.195 collaborateurs au 31 décembre 2017. Le ratio de l’effectif facturable sur l’effectif total est de 86,3%, stable comparé au 31 décembre 2017. Le taux d’utilisation des ressources internes s’établit à 85,6% , soit un progrès de 2,5 points par rapport au premier trimestre 2017.

Devoteam, au travers de ses filiales, a acquis la majorité du capital du pure player Salesforce Altius Services. Altius Services est notamment partenaire référent en France de Salesforce.org – dédié aux organismes à but non lucratif – et partenaire Gold du programme de Consulting Partners. La société compte 14 salariés et a réalisé 1,2 million d’euros de chiffre d’affaires en 2017. Cette acquisition est consolidée depuis le 1er février dernier. Devoteam a également racheté 62,59% d’intérêts minoritaires dans la société Progis, partenaire Premium de Google for Work. Le groupe détient désormais 87,48% du capital et consolide la société par intégration globale à partir du 1er janvier 2018.

Compte tenu des résultats du premier trimestre, Devoteam relève son objectif de chiffre d’affaires annuel à 625 millions d’euros (contre « plus de 615 millions d’euros » annoncé en mars dernier). Cela représente une croissance organique de plus de 12,5% (versus « plus de 10% » annoncé précédemment). La contribution des acquisitions est estimée à 4,7%.