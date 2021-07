Google vient de décerner à Devoteam son prix du partenaire revendeur Cloud de l’année 2020 pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. C’est la deuxième année consécutive que la société de services, ou plutôt sa practice G Cloud dédiée aux technologies Google, remporte ce prix.

Cette distinction vient souligner la forte croissance enregistrée en 2020 par Devoteam G Cloud. S’il n’en dévoile pas le taux exact son directeur Valon Rexhepi (photo) explique que celle-ci a quasiment doublé par rapport à 2019, les revenus ayant atteint 100 M€ à l’échelle européenne (au lieu des 93 M€ prévus initialement).

Une part non négligeable de la croissance de Devoteam G Cloud provient de ses acquisitions. En deux ans, la société en a mené quatre. En avril 2019, il y a eu celle d’Avalon, un partenaire Google Premier basé à Stockholm réalisant 14,2 M€ de chiffre d’affaires avec 45 personnes. C’est aussi en avril 2019 que la société de services a finalisé l’acquisition de g-company, premier partenaire Google Premier dans la région du Benelux, avec un effectif de 60 personnes et un chiffre d’affaires d’environ 16,5 M€.

En septembre 2020, Devoteam renforçait encore ses positions dans le Bénélux en s’offrant Fourcast, la société co-créée par Valon Rexhepi en 2014. Et en janvier dernier, Devoteam G Cloud s’est emparé de Nubalia, le partenaire Google Cloud leader sur l’Espagne et le Portugal. Une opération qui lui a permis d’ajouter une cinquantaine de personnes à son effectif, qui atteint désormais 400 collaborateurs (dont 300 experts Google).

La croissance organique a été tirée notamment par la revente d’unités de consommation de Google Cloud. Une activité sur laquelle le prestataire s’est positionné à partir de 2017 pour accompagner la montée en puissance des projets de modernisation d’infrastructures et de migration d’applications vers le Cloud. Des projets de migration qui continuent également de tirer ses services de conseil et d’implémentation. « Ce prix montre qu’on à réussi à trouver un modèle pour scaler sur les environnements Google, commente Valon Rexhepi. Au passage, nous sommes devenus un partenaire de confiance pour les clients ».

2020 a aussi été l’année du renforcement de son expertise sur tous les pans de l’offre Google Cloud, et notamment sur ses technologies Document Ai, SAP sur Google Cloud et Anthos. Ses équipes ont ainsi obtenu plus de 100 certifications sur l’année. Sur la dizaine de spécialisation Google Cloud existantes, trois – Analyse de données ; Migration Cloud et SAP sur GCP – lui échappent encore. Mais elles devraient être validées d’ici à la fin de l’année. Depuis la fin de 2020, Devoteam G Cloud est également reconnu comme partenaire MSP dans tous les pays dans lesquels la société opère.

La croissance qu’il a enregistrée ces deux dernières années autour de Google, Devoteam entend bien l’accélérer encore au cours des quatre prochaines années conformément au plan stratégique annoncé en avril dernier visant à générer 1 milliard d’euros de prises de commandes cumulées avec Google Cloud d’ici à 2024. Pour l’année en cours, le chiffre d’affaires devrait s’élever à 150 M€. Restera à générer environ 850 M€ de commandes au cours des trois prochaines années.