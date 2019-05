Devoteam enregistre une croissance à deux chiffres au premier trimestre. Le chiffre d’affaires atteint 188,6 millions d’euros, soit une croissance de 22,8% en année glissante, dont 11,7% en organique. Ce dynamisme est notamment porté par les activités Google et AWS, respectivement en croissance à périmètre constant de 22% et 33% par rapport au premier trimestre 2018. Le groupe a conforté sa position sur le marché européen Google Cloud avec le rachat d’Avalon Solutions en Scandinavie, et l’acquisition en cours de g-company au Benelux. Il monte également en puissance dans le domaine de l’IA pour lequel il a fait appel à Aymen Chakhari, ex-Intel et ex-Paypal, qui a désormais la responsabilité de développer l’offre « Industrialisation de projets IA ». L’ESN a par ailleurs lancé « Catalix by Devoteam », une école centrée sur l’IA appliquée aux entreprises, dirigée par le Business Developper Thomas Houdaille.

Sur un plan géographique, la croissance est tirée par les segments France (89,0 millions d’euros) et Northern Europe & Benelux (49,8 millions d’euros), qui réalisent respectivement une croissance organique de 13,9% et de 10,4%. Le segment Rest of the World (Moyen-Orient, Italie, Maroc, Tunisie et Turquie) affiche de son côté une croissance organique de 30,8%, mais ne contribue au chiffre d’affaires qu’à hauteur de 13,3 millions d’euros.

Impacté par le processus de rapprochement de ses trois entités allemandes et la réorganisation d’Alegri, le segment Central Europe est quasi stable (-0,8%) par rapport au premier trimestre 2018 avec un chiffre d’affaires de 20,7 millions d’euros. Enfin, le chiffre d’affaires du segment Iberia & Latam s’élève à 16,5 millions d’euros, en croissance organique de 2% par rapport au premier trimestre 2018. Une performance impactée par le transfert d’une vingtaine de collaborateurs vers l’entité Bold consolidée à partir du 1 er juillet 2018.

Au 31 mars, l’effectif était de 7.206 collaborateurs, soit un recrutement net de 231 personnes soutenu par la France et le segment Iberia & Latam. Au premier trimestre 2019, le groupe affichait un taux d’utilisation des ressources internes de 82,4%, contre 85,6% un an plus tôt.

Compte tenu de ces résultats et de l’acquisition d’Avalon Solutions, Devoteam relève son objectif de chiffre d’affaires 2019 consolidé à 774 millions d’euros et maintient son objectif de marge d’exploitation à 11,3%.