Grandes manœuvres au sein de l’écosystème Google européen. Accenture et Devoteam viennent d’annoncer simultanément trois opérations de croissance externe visant à renforcer leur position respective sur le marché des services associés aux technologies Google.

Accenture a ainsi annoncé être entré en négociations exclusives pour acquérir Cirruseo, principale société de conseil française indépendante spécialisée sur l’offre Google Cloud et son écosystème. Avec ses 13 M€ de chiffre d’affaires en 2018 et son équipe de près de 100 collaborateurs, Cirruseo va permettre à Accenture de compléter son expertise sur les services Google Cloud et notamment sur ses solutions d’intelligence artificielle et ses outils d’analyse de données et d’apprentissage automatique. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué mais on peut l’estimer sur la base du résultat d’exploitation 2017 (1,1 M€) à plus de 10 M€.

De son côté, Devoteam vient d’annoncer l’acquisition de 87,5% d’Avalon Solutions, principal partenaire de Google en Scandinavie. L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 14,2 millions d’euros en 2018 avec 45 collaborateurs et compte plus de 400 clients. La société de services vient également d’entrer en négociations exclusives avec g-company, un partenaire Google Premier implanté aux Pays-Bas (Utrecht) et en Belgique (Mechelen), employant 60 salariés et réalisant 16,5 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel.

Avec ces deux acquisitions, Devoteam pense doubler son activité associée aux technologies de Google en la portant à un volume d’affaires annuel d’environ 100 M€ en 2019, confortant ainsi sa première place en Europe (et même au monde) dans les services autour de Google Cloud. 100 M€, c’est en effet 10% du milliard de dollars de chiffre d’affaires que réaliseraient l’ensemble des partenaires Google au niveau mondial, selon Stanislas de Bentzmann, CEO de Devoteam.

Ces investissements massifs sur Google ne manquent d’étonner alors que Google n’est crédité, selon les instituts d’étude, que de 3% environ de parts de marché sur le Cloud public, loin derrière AWS (40% à 50% de parts selon les instituts) et Microsoft Azure (environ 30%). Mais l’un et l’autre ont fait de Google l’un de leurs partenaires stratégiques. Un partenariat initié dès 2012 pour Devoteam, qui revendiquait environ 50 M€ de facturations en lien avec les technologies Google en 2018 (dont 40 M€ en France). Un volume d’affaires comparable à ce qu’il réalise autour des technologies Microsoft Azure et deux fois supérieur à ce qu’il réalise autour des offres AWS.

Du côté d’Accenture, le partenariat avec Google s’est matérialisé mi-2018 par le lancement d’une unité d’affaires conjointe baptisée Accenture Google Cloud Business Group, visant à développer des solutions sectorielles et à accélérer l’adoption de Google Cloud. Accenture revendique à ce jour plus de 2 600 professionnels formés aux technologies Google Cloud et 21 000 projets de transformation cloud menés.

Mais si Google reste encore petit par rapport à AWS et Microsoft Azure, ses partenaires considèrent que son potentiel de croissance est supérieur. Une intuition confirmée par Gartner qui estime la croissance de Google Cloud deux fois supérieure à celle d’AWS en 2018. « Google possède la plus grosse infrastructure Cloud du monde, rappelle Stanislas de Bentzmann. Et si ses parts de marché sont encore faibles dans le Cloud, sa technologie d’intelligence artificielle est la plus sophistiquée au monde, son offre de gestion d’API est leader sur le marché et il est le seul challenger de Microsoft avec ses outils de collaboration ». Autant d’atouts qui confortent le CEO dans son choix de Google comme partenaire stratégique.