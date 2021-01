Devoteam annonce l’acquisition du spécialiste Big Data Ysance. Les conditions financières de la transaction ne sont pas divulguées. Cette opération permet à Devoteam de renforcer ses activités en France et d’accélérer sa présence sur des sujets considérés comme stratégiques par ses clients. « L’acquisition d’Ysance consolide encore davantage la capacité du groupe à mettre la Data et l’IA au cœur de sa stratégie. Sa complémentarité avec nos activités en France crée des conditions inégalées pour adresser les problématiques de nos clients », explique dans un communiqué Godefroy de Bentzmann, co-fondateur et PDG du groupe.

Créée en 2005 et basée à Paris, Ysance avait fait en 2018 l’acquisition du spécialiste marketing omnicanal Mazeberry pour enrichir sa plateforme e-commerce. En mars dernier, cette activité a acquis son autonomie et poursuit désormais sa vie à Paris et à Lille sous le nom d’Easyence. Amincie, Ysance compte aujourd’hui 70 experts data (Data Analysts & Data Scientists, Data Engineers & Data Architects) ainsi que des spécialistes des principales solutions décisionnelles. On trouve parmi ses clients les noms de Veolia, Cora, La Compagnie des Alpes, L’Occitane ou encore Zadig et Voltaire. Ysance a signé des accords de partenariat avec Talend, SnowFlake, Looker, Databricks et Qlik.

« Nous sommes ravis de rejoindre le groupe Devoteam. L’ambition et la vision portée correspondent parfaitement à la promesse de l’équipe Ysance de mettre la donnée au cœur des business modèles de nos clients », affirme dans un communiqué Laurent Letourmy, fondateur et PDG d’Ysance. « C’est pour Ysance une véritable opportunité de poursuivre le développement de nos territoires d’excellence, au plus proches des grands acteurs du cloud, qui développent désormais une innovation sans précédent dans notre métier. Dorénavant, la force de nos équipes et l’approche multidisciplinaire de Devoteam nous permettent d’intervenir d’une façon encore plus efficace chez nos clients. »