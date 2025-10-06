Le directeur général de Soitec, Pierre Barnabé, va quitter ses fonctions le 31 mars 2026, « pour des raisons personnelles ». Le conseil d’administration du fabricant isérois de matériau pour les semi-conducteurs annonce rechercher une personne pour le remplacer, que ce soit en interne ou en externe.

Pierre Barnabé était à la tête de Soitec depuis juillet 2022, après avoir dirigé la branche big data et cybersécurité d’Atos pendant sept ans. Auparavant, il était directeur des opérations chez Bull, une entreprise acquise par Atos en 2014.

Les derniers résultats annuels de Soitec étaient en baisse de 9%. Le chiffre d’affaires du premier trimestre de son exercice fiscal 2026 (clos le 29 juin 2025) affichait les 92 millions d’euros, soit une chute de 24% en glissement annuel. Les prochains résultats trimestriels de la société sont attendus dans un mois.