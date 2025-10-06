Le directeur général de Soitec, Pierre Barnabé, va quitter ses fonctions le 31 mars 2026, « pour des raisons personnelles ». Le conseil d’administration du fabricant isérois de matériau pour les semi-conducteurs annonce rechercher une personne pour le remplacer, que ce soit en interne ou en externe.

Pierre Barnabé était à la tête de Soitec depuis juillet 2022, après avoir dirigé la branche big data et cybersécurité d’Atos pendant sept ans. Auparavant, il était directeur des opérations chez Bull, une entreprise acquise par Atos en 2014.

Les derniers résultats annuels de Soitec étaient en baisse de 9%. Le chiffre d’affaires du premier trimestre de son exercice fiscal 2026 (clos le 29 juin 2025) affichait les 92 millions d’euros, soit une chute de 24% en glissement annuel. Les prochains résultats trimestriels de la société sont attendus dans un mois.

Nos lecteurs ont lu ensuite


Les 10 actualités IT qui ont marqué l’année 2024
L’année 2024 a été un tournant pour le secteur IT, avec des bouleversements financiers, stratégiques et technologiques aux répercussions profondes. Entre acquisitions marquantes, pannes globales, innovations en IA et défis juridiques, l’écosystème numérique a traversé...

Les Français Soitec et CEA-Leti dans l’alliance européenne pour les semi-conducteurs
Officialisée en ce début de semaine, l’Alliance européenne pour les semi-conducteurs rassemble des poids lourds du secteur : l’allemand Infineon, les néerlandais NXP et ASML, l’institut de recherche belge IMEC, l’institut allemand Fraunhofer et les...

STMicroelectronics et GlobalFoundries vont construire une usine de semiconducteurs à 5,7 milliards d’euros en France
Le groupe franco-italien de semi-conducteurs et son partenaire américain Global Foundries annoncent une nouvelle extension de l’usine de ST à Crolles dans l’Isère, près de Grenoble. Ce projet de 5,7 milliards d’euros, financé par l’Etat français...

Le congrès américain adopte la loi Chips Act pour relancer la production de semi-conducteurs aux USA
Le président Joe Biden est enfin prêt à ratifier le Chips Act après l’adoption de la loi par les deux chambres du congrès. Le texte prévoit de débloquer 52 milliards de dollars de subventions pour...

Atos finalise les acquisitions de Digital.Security et de Paladion
Atos vient de finaliser deux acquisitions dans le secteur de la cybersécurité. L’ESN est désormais propriétaire de Digital Security, l’ancienne filiale d’Econocom. Créée en 2015 avec l’aide un groupe d’experts en sécurité informatique, Digital.Security est...