Le pic de la crise sanitaire passé, les entreprises IT doivent commencer à réfléchir à leur stratégie de déconfinement. Comment vont-elles aborder la sortie de crise ? Le témoignage de Pierre Aguerreberry, vice-président des ventes Europe du Sud du fournisseur de solutions de stockage défini par logiciel Datacore.

Channelnews : Quand pensez-vous que Datacore pourra reprendre une activité à peu près normale ? À quelles conditions ?

Pierre Aguerreberry : Nous sommes encore dans l’incertitude concernant les pistes du gouvernement pour les modalités du déconfinement. Notre activité est en partie dépendante de notre capacité à nous déplacer pour aller à la rencontre de notre écosystème. Dans un monde « idéal » nous espérons reprendre une activité avec un rythme plus soutenu dès mi-mai mais. Bien malin celui qui pourra anticiper les dispositions particulières qui seront mises en place.

Channelnews : Sur quelles activités misez-vous en priorité en sortie de confinement ?

Pierre Aguerreberry : Pendant toute la période du confinement nous avons multiplié les webinars, les formations, les forums techniques et commerciaux ainsi que des activités plus bienveillantes comme des sessions de Cross-Fit. Nous avons donc un besoin « latin » de retrouver le contact physique avec nos partenaires et nos clients car rien ne remplace la convivialité des discussions directes, tout en respectant les règles édictées par le Gouvernement et les gestes barrières pour la protection de chacun.

Channelnews : Vous attendez-vous à devoir réduire la voilure par rapport à l’avant-Covid ?

Pierre Aguerreberry : Nous n’avons pas prévu de réduire la voilure et nous sommes toujours en train de travailler sur notre plan 2020-2021 (1er juillet 2020-30 juin 2021) avec des investissements prévus qui dépendront de la tendance après-Covid. Même si nous sommes confiants, nous tenons également compte du fait que notre reprise s’appuiera également en partie sur la reprise économique des pays où nous sommes implantés, qui auront tous un retour à la croissance différent.

Channelnews : Quelles initiatives envisagez-vous pour soutenir l’activité de votre société dans un environnement économique profondément dégradé ?

Pierre Aguerreberry : Le plus important est de soutenir l’activité de nos partenaires en les accompagnant et en resserrant nos liens. En effet, nous devons tous être encore plus solidaires qu’à l’accoutumé. Un partenaire en difficulté c’est l’ensemble de la chaîne qui est affectée. Les sociétés ont été fragilisées et nous nous devons de nous montrer à la hauteur de la situation. Nous n’allons pas mettre en place des initiatives commerciales ou des formations spécifiques car nous avons eu le temps pendant toute la durée du confinement d’en réaliser. Nous allons plutôt être partie prenante et nous investir dans les actions clés de nos partenaires et clients afin de les aider à passer la vague.

Channelnews : Constatez-vous des défauts de paiement ou des allongements des délais de paiement de la part des clients ? Si oui quels sont les typologies de clients et les secteurs les plus problématiques et comment envisagez-vous de vous en prémunir ?

Pierre Aguerreberry : Nous sommes en modèle 2-tiers ce qui signifie que nos clients directs sont nos distributeurs. Actuellement, nous n’avons pas constaté à notre niveau de défaut de paiement. Cependant, la trésorerie est un point névralgique pour la plupart des revendeurs. Fort heureusement, les nombreuses mesures mises en place par le Gouvernement devraient leur permettre de garder un niveau de paiement et de trésorerie compatible avec le flux financier d’avant-Covid.

Channelnews : Quelles initiatives votre entreprise prend-elle (ou envisage-t-elle de prendre) pour préserver sa trésorerie ? Avez-vous (ou prévoyez-vous d’avoir) recours aux différents dispositifs mis en place par le gouvernement (prêts garantis, fonds de solidarité…) ?

Pierre Aguerreberry : Nous avons entamé une procédure de chômage partiel pour nos salariés français, avec une réduction du temps travaillé de l’ordre de 20%, soit 1 jour par semaine. Cette mesure est saine et importante car elle permet de garantir le maintien des salariés tout en soutenant de manière proportionnée notre activité et nos finances.

Channelnews : À quelles évolutions majeures du marché IT vous attendez-vous après le déconfinement ?

Pierre Aguerreberry : Nous pensons que certaines cartes pourraient être redistribuées dans le réseau car comme beaucoup le disent il y aura un avant et un après-Covid. Nous faisons partie d’une génération qui n’a jamais connu une telle situation. Par conséquent, de nouveaux réflexes vont se développer. L’avènement du télétravail (pourtant peu pratiqué en France jusqu’ici) a démontré la formidable énergie qui pouvait être déployée avec des initiatives incroyables. Certains vont se poser des questions sur la façon d’aborder cette nouvelle ère : quelle est ma capacité à m’y adapter ? Quelle est la valeur réelle de mon portfolio/entreprise ? Etc. Aussi, je suis convaincu que tout va prendre une dimension plus essentielle : la perte de repère que nous vivons va laisser place à une période plus sage, où chaque décision sera mûrement réfléchie. Chez Datacore, nous allons nous atteler à valoriser toujours plus notre offre auprès du marché argumentant sur plus de qualité de services avec un budget moindre.

Témoignage recueilli par courriel le 23 avril 2020