Le pic de la crise sanitaire passé, les entreprises IT doivent commencer à réfléchir à leur stratégie de sortie de déconfinement. Comment vont-elles aborder la sortie de crise ? Le témoignage de Dan Djorno, directeur général associé du groupe spécialisé dans la distribution et les services d’impression DFM.

Channelnews : Quand pensez-vous que DFM pourra reprendre une activité à peu près normale ? À quelles conditions ?

Dan Djorno : La reprise sera très progressive à partir du 11 mai avec probablement un retour à la normale au mois de septembre. Nous devrons dès lors faire face à une crise économique sans précédent.

Channelnews : Sur quelles activités misez-vous en priorité en sortie de déconfinement ?

Dan Djorno : Nous accompagnerons nos clients qui devront apprendre à réinventer leurs manières de travailler. Le travail distant et la transformation digitale devraient connaître une forte accélération. Nous proposerons des offres adaptées : le Cloud informatique permettant une disponibilité à plus de 99% ; des offres de sécurité adéquates ; des solutions de téléphonie de type Softphone facilitant le travail distant ; une offre de GED (WEshare) que nous commercialisation depuis plusieurs mois et enfin nous lancerons début mai une offre de visioconférence.

Channelnews : Vous attendez-vous à devoir réduire la voilure par rapport à l’avant-Covid ?

Dan Djorno : Le dispositif de chômage partiel nous permet d’amortir le choc jusqu’à l’été. Ensuite nous avons pour objectif de maintenir l’ensemble des emplois. Pour y parvenir il va falloir redoubler d’effort et réinventer sans cesse notre business model et nos offres.

Channelnews : Quelles initiatives envisagez-vous pour soutenir l’activité de votre société dans un environnement économique profondément dégradé ?

Dan Djorno : Nous devrons être très actifs pour conquérir de nouveaux clients. Pour cela nous aurons des offres innovantes et compétitives. Aussi notre service marketing devra améliorer notre visibilité digitale. Et enfin nous avons une forte expérience dans le domaine de la croissance externe avec 20 acquisitions en 10 ans… Nous allons poursuivre cette stratégie.

Channelnews : Constatez-vous des défauts de paiement ou des allongements des délais de paiement de la part des clients ? Si oui quels sont les typologies de clients et les secteurs les plus problématiques et comment envisagez-vous de vous en prémunir ?

Dan Djorno : Naturellement nous commençons à constater des défauts de paiements chez certains de nos clients. Nous sommes particulièrement attentifs concernant nos clients dans les secteurs les plus touchés comme l’hôtellerie, le retail et l’événementiel. Aussi nous avons les outils nécessaires pour vérifier au jour le jour les défaillances de nos clients.

Channelnews : Quelles initiatives votre entreprise prend-elle (ou envisage-t-elle de prendre) pour préserver sa trésorerie ? Avez-vous (ou prévoyez-vous d’avoir) recours aux différents dispositifs mis en place par le gouvernement (prêts garantis, fonds de solidarité…) ?

Dan Djorno : Nous avons décidé de continuer à payer nos fournisseurs dans les délais car dans le cas contraire nous participerons à l’effondrement de l’économie. Pour ce faire nous avons fait appel à nos banques ainsi qu’à la BPI qui se sont immédiatement mobilisées en nous accordant des prêts à la hauteur de nos attentes.

Channelnews : À quelles évolutions majeures du marché IT vous attendez-vous après le déconfinement ?

Dan Djorno : Je pense que la concentration du marché va se poursuivre et même s’accélérer dans un contexte où les plus petits acteurs qui ne pourront pas investir pour réinventer leur business model vont souffrir et devront envisager des rapprochements pour sauver leurs entreprises. Les plus agiles auront une carte à jouer. Nous comptons en faire partie.

Témoignage recueilli par mail le 22 avril 2020