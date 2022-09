Le groupe DFM s’est illustré cet été en annonçant deux nouvelles opérations de croissance externe et un investissement de 1,5 M€ de Bpifrance. Nous avons demandé à son PDG Dan Djorno de nous éclairer sur les tenants et aboutissants de ces annonces.

Channelnews : Vous avez annoncé cet été les acquisitions de deux nouvelles sociétés, l’auboise Acces et la francilienne Solution Partners. Pouvez-vous nous préciser la taille, le métier de ces entreprises et les motivations de ces rapprochements de part et d’autre ?

Dan Djorno : Acces est une société de 43 collaborateurs réalisant 7 M€ de chiffre d’affaires annuel et est positionnée sur les métiers de l’impression et de l’informatique (ce dernier représentant quasiment 50% de l’activité). Solution Partners compte une vingtaine de salariés, pèse 7,5 M€ de chiffre d’affaires annuel et exerce trois métiers : l’informatique, les télécoms et les systèmes d’impression.

Le chef d’entreprise d’Acces approchait de l’âge de la retraite et cherchait un adossement, conscient qu’il lui fallait investir pour compléter les expertises de sa société mais ne se voyant pas le faire lui-même. DFM a l’avantage d’être expert dans quatre métiers : la bureautique, l’informatique, les télécom et la sécurité électronique et de proposer une approche intégrée 360° sur ces quatre métiers. C’est cette approche intégrée que le groupe va apporter à l’entreprise en lui permettant d’aller chercher rapidement les bonnes compétences pour se développer sur les métiers de la téléphonie et de la sécurité électronique.

Implantée via des points de présence sur quatre départements (Aube, Marne, Haute-Marne et Yonne), en croissance depuis sa création et bénéficiant d’une excellente réputation – notamment sur le service – Acces offre en retour au groupe DFM une ouverture sur le Grand-Est de la France et une base de près de 3.000 clients supplémentaires.

Quant à Solutions Partners, c’est une entreprise qui nous ressemble, exerçant les mêmes métiers, avec des ressources compétentes et des clients heureux. Elle était dirigée par trois associés qu’on connaissait bien et qui ont souhaité faire autre chose. Ils nous ont fait confiance pour prendre la suite. L’intégration a été quasi-immédiate, les deux entreprises étant voisines géographiquement – Solutions Partners étant situé à Alfortville, à quelques kilomètres du siège de DFM à Créteil. Du coup, les équipes ont rejoint les locaux de DFM, venant renforcer ses compétences commerciales et techniques et compléter son portefeuille de 800 clients supplémentaires, portant leur nombre total à près de 10.000.

Channelnews : quel volume d’affaires du groupe suite à ces deux acquisitions ?

Dan Djorno : DFM va achever son exercice fiscal 2022 le 30 septembre sur un chiffre d’affaires de l’ordre de 50 M€ (soit + 16% par rapport aux 43 M€ de 2021). Mais le groupe devrait atteindre près de 70 M€ sur l’exercice 2023, en tenant compte des acquisitions en cours.

Channelnews : Quelle est la part de la croissance organique ?

Dan Djorno : Cela dépend des métiers. La bureautique, qui représente 57% des facturations, est en léger recul sur l’exercice 2022, entre -2 et -5%. En revanche, les télécom (16% de l’activité), l’informatique (20%) et la sécurité (7%) sont en croissance, respectivement de 10%, 20% et 30%.

Channelnews : Vous projetez d’autres acquisitions ?

Dan Djorno : Oui, nous en sommes à 27 acquisitions depuis la création du groupe il y a 20 ans et avons quatre nouvelles opérations en cours de négociation, dont une significative.

Channelnews : Quelle est votre stratégie en matière de croissance externe ? Visez-vous le renforcement de votre couverture géographique, l’acquisition de nouvelles expertises… ?

Dan Djorno : Avant de nous étendre géographiquement, nous souhaiterons nous renforcer dans les régions où nous sommes déjà pour atteindre la taille critique. Outre le Grand Est, nous sommes présents dans le Nord, en Rhône-Alpes et dans le Sud mais avec de petites implantations. Le développement dans les autres régions passera ensuite. Oui, nous préparons également des opérations pour nous renforcer sur nos renforçons également nos métiers existants. L’une des entreprises que nous sommes en train d’acquérir devrait nous permettre de nous renforcer sur la sécurité, notamment sur la télésurveillance.

Channelnews : L’investissement de Bpifrance a-t-il vocation à financer ces acquisitions ? Quelle est la nature de ce financement ? Est-ce une entrée au capital ?

Dan Djorno : Bpifrance a été pendant plusieurs années à notre capital mais en est sorti il y a un an et demi. En revanche la banque continue de nous accompagner. Elle vient d’injecter 1,5 M€ en obligations de relance. Il s’agit d’un dispositif garanti par l’État réservé aux PME et ETI françaises destiné à renforcer les entreprises en forte croissance. Ces fonds vont nous permettre de lever de la dette classique pour financer notre croissance. En parallèle, nous venons d’intégrer la sixième promotion de son programme d’accélération à destination des ETI. Ces différentes initiatives devraient nous permettre atteindre 100 M€ de chiffre d’affaires en 2025.