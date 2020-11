Au cours du troisième trimestre, Insight a généré un chiffre d’affaires de 1,94 milliard de dollars, en croissance de 1% sur un an. Ce petit pourcent a cependant permis de générer une marge brute de 307,6 millions de dollars, en croissance de 11%. Le bénéfice GAAP a quant à lui bondi de 38% à 61,5 millions de dollars. Ces résultats reflètent la croissance de l’activité cloud et de services à plus forte marge, mais aussi une augmentation des marges sur le matériel. Le bénéfice dilué par action pour le trimestre était de 1,10 dollar, en hausse de 45% d’une année à l’autre, et le bénéfice dilué par action ajusté a atteint 1,38 dollars, en progression de 25% sur un an.

« Au cours du troisième trimestre, nous avons constaté une croissance à deux chiffres des services et des solutions cloud, ce qui a amélioré les marges brutes à un nouveau record », a expliqué le CEO du revendeur à valeur ajoutée, Ken Lamneck, dont les propos sont rapportés par Channelweb.

Les ventes dans la zone EMEA ont chuté de 4% à 341 millions de dollars a encore indiqué le patron sans fournir d’éléments sur la filiale française, qui intègre désormais les activités de vNext racheté en mars dernier. Dans la région, les ventes de produits ont chuté de 6% sur un an à un peu moins de 304 millions de dollars, tandis que les services – qui est l’activité de vNext – ont grimpé de 19% à 37,3 millions de dollars.

Côté matériel, les PC – tout particulièrement les Chromebooks – ont connu une croissance exceptionnelle au cours des derniers trimestres, en particulier dans le domaine de l’éducation. Une tendance qui devrait se poursuivre. En revanche, les solutions de stockage, de réseaux et l’IoT ont subi un ralentissement à cause du Covid-19.

Le VAR s’attend à une progression séquentielle des ventes du quatrième trimestre, tirée notamment par le secteur public. Ces prévisions ont fait aussitôt bondir le cours de l’action d’Insight de 10%, portant la valorisation de l’entreprise à 2,15 milliards de dollars. Au moment où nous écrivons ces lignes, le titre a encore gagné 2,93%