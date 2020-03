Insight annonce l’acquisition de l’ESN française vNext, spécialisée dans le conseil et les services managés autour des solutions Microsoft Cloud. Les conditions financières de l’opération ne sont pas divulguées.

Fondé en 2010 et basé à Paris, vNext est un est un partenaire Gold de Microsoft, détenant plus de 35 certifications de l’éditeur. Il a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 13,5 millions d’euros pour 130 consultants. Ceux-ci rejoindront les effectifs d’Insight France au printemps prochain. La filiale du revendeur américain à valeur ajoutée indique que l’acquisition de vNext accroîtra sa capacité à fournir des services de conseil et de déploiement pour soutenir les initiatives de transformation digitale de ses clients.

Au cours du quatrième trimestre 2019Insight a enregistré un chiffre d’affaires de 2,30 milliards de dollars, en croissance de 31%, et un bénéfice ajusté de 82 millions d’euros, en hausse de 29%. Les activités EMEA ont généré quant à elles 402 millions de dollars, en croissance de 11%, et un bénéfice ajusté de 11 millions de dollars, en baisse de 39%.

« L’intégration de vNext dans le projet Insight nous a semblé évidente. La qualité de nos collaborateurs, nos valeurs communes et notre vision du marché ont permis de rapidement nous projeter vers une vision commune : celle d’être le partenaire de référence sur le marché français dans la transformation digitale des entreprises », commente dans un communiqué Richard Ramos, directeur général d’Insight France.

« Insight est notre principal partenaire de licences Microsoft en France depuis plus de dix ans. Grâce à l’acquisition de vNext, Insight a considérablement étendu ses capacités de services et ses prestations pour les entreprises et les clients en France », ajoute de son côté Carlo Purassanta, Area vice-président de Microsoft France.