Nous avons demandé à des dirigeants de prestataires IT emblématiques si leur entreprise était affectée par la crise sanitaire et comment elle s’y adaptait. Le témoignage d’Etienne Besançon, président et fondateur de Constellation.

L’activité de Constellation est-elle affectée par les mesures de confinement ? Si oui, dans quelle proportion ?

Pas à ce stade, non. Les projets continuent à distance dans leur grande majorité.

Quelles activités sont le plus affectées et à l’inverse quelles sont celles qui le sont le moins ?

Les activités susceptibles d’être le plus affectées sont les activités d’intégration (livraisons retardées de matériels, interventions complexifiées chez les clients), les activités de conseil et d’expertise pour les sociétés en chômage partiel ou ne pouvant pas prolonger leur activité en télétravail.

Avez-vous pris (ou prévu de prendre) des mesures de chômage partiel ? Le pouvez-vous ?

Non, pas encore, mais nous avons prévu ce cas et informé les CSE de cette possibilité avec maintien du salaire à 100%.

Dans le cas où l’activité de votre entreprise baisserait et où elle ne serait pas éligible au chômage partiel, quelles alternatives s’offrent à vous ?

Report des charges et des échéances d’emprunt.

Êtes-vous inquiet pour la solvabilité de vos clients ?

Pas dans un futur proche, non.

Pensez-vous qu’il soit encore possible de revenir rapidement au niveau d’activité d’avant crise une fois les mesures de confinement levées ou pensez-vous qu’il faudra de toute façon adapter la voilure ?

Oui, les activités IT vont faire l’objet d’un accroissement d’intérêt après cette crise. Seules les entreprises qui ont une IT résiliente et scalable avec des infras à l’état de l’art pourront traverser les prochaines crises. Nous renforçons les équipes pour aborder le pic de la reprise.