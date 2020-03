Computacenter et BT ont entamé des négociations exclusives pour le rachat par le premier des activités domestiques de l’opérateur britannique en France. Cette transaction est soumise à la consultation des Comités sociaux et économiques (CSE) pour une durée minimale de deux mois, laquelle pourrait toutefois être prolongée pour respecter d’éventuelles directives gouvernementales complémentaires liées à la pandémie de coronavirus. L’opération sera ensuite soumise à la validation des autorités compétentes et ne devrait prendre effet qu’à la fin de l’année.

Les activités domestiques de BT dans l’Hexagone incluent la mise en œuvre et le support d’infrastructures réseaux et IT ainsi que les services associés. Elles ont généré un chiffre d’affaires d’environ 118 millions d’euros pour l’année fiscale 2018/19. Cette acquisition permettrait au groupe de distribution britannique de renforcer sa position sur le marché français du réseau et d’accroître son portefeuille de grands clients en France. Concernant BT, elle s’inscrit dans le plan de transformation de sa division Global qui souhaite désormais se concentrer sur la fourniture aux organisations multinationales de services de réseau, de cloud et de sécurité de nouvelle génération. Pour répondre à leurs besoins, l’opérateur conserverait une présence en France notamment avec des points d’accès à son réseau mondial et un centre d’opérations de cybersécurité (CyberSOC). BT et Computacenter vont par ailleurs mettre en place un accord de partenariat pour assurer la continuité des services aux clients français.

« Cet accord nous rapproche d’une nouvelle étape dans l’exécution de notre stratégie consistant à transformer BT Global en une entité plus agile concentrée sur les exigences croissantes de nos clients internationaux », affirme dans un communiqué Bas Burger, CEO de la division Global de BT. « Je suis convaincu que cet accord sera un pas en avant déterminant pour nos clients, pour nos collaborateurs, et pour BT. Il permet également d’offrir des perspectives positives à nos clients locaux ainsi qu’aux équipes qui les accompagnent. »

« Ce projet d’acquisition représente une petite progression de notre chiffre d’affaires en France, qui s’est élevé à 644,7 millions d’euros en 2019 », explique de son côté Mike Norris, CEO du groupe Computacenter « L’épidémie de coronavirus qui sévit actuellement démontre l’importance pour nos clients de réseaux sécurisés et fiables, et ce rachat permettrait de renforcer significativement notre activité en France dans ce secteur. Cela permettrait en outre de rapprocher notre portefeuille d’offres en France de celui existant sur nos plus gros marchés européens, offrant ainsi une base solide à une croissance à long terme. »