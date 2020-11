Dans le cadre de son recentrage sur son cœur de métier, les télécoms, BT a cédé l’essentiel de ses activités services en France à Computacenter. Des activités issues pour la plupart des rachats des sociétés Net2S, Cybernetworks et des activités infrastructures critiques de CS à la fin des années 2000. La transaction a été officialisée au début de la semaine.

Computacenter hérite d’un périmètre d’activités représentant près de 120 M€ de facturations annuelles et employant quelque 540 personnes. On y trouve principalement des activités de services d’intégration, d’exploitation, d’infogérance et de maintenance d’infrastructures réseau et sécurité. S’y ajoutent des activités d’infogérance d’infrastructures IT et des activités de négoce d’infrastructures réseau et sécurité (pour environ 20 M€ par an).

Les activités rachetées ont été regroupées dans une nouvelle entité baptisée Computacenter NS (pour Network & Systems). Filiale de Computacenter France, cette entité est pilotée par Tanguy Bouffard, qui assurait jusqu’à présent la direction générale de BT Services. Son équipe de management a été également reconduite.

Pour Computacenter, cette opération est l’opportunité d’accélérer dans le négoce et les services d’infrastructures réseaux et sécurité. « Computacenter France avait commencé à investir en ressources commerciales et en certifications techniques – notamment Cisco – mais ses capacités de production étaient insuffisantes », témoigne Liven Bergmans, qui a repris la direction de Computacenter France après le départ d’Arnaud Lépinois en septembre.

À l’inverse, l’activité BT Services n’ayant pas vocation à se développer au sein de BT France, Computacenter NS est dépourvu de force de vente. C’est donc les équipes de Computacenter France qui « vendront » les services et l’expertise de Computacenter NS. Cela ne devrait pas leur poser de problème particulier. Les deux sociétés sont positionnées sur le même segment de clientèle, les grands comptes du CAC 40 et SBF 120, et adressent les mêmes interlocuteurs. Pour Computacenter, cela revient à étendre infrastructures réseaux et sécurité son catalogue de postes de travail et de serveurs, souligne Liven Bergmans. Ce dernier insiste sur l’importance stratégique de cette opération pour Computacenter France, qui espère ainsi doubler la taille de son activité services.

D’après les comptes déposés au Registre du commerce, les activités de BT Services étaient bénéficiaires au cours des dernières années, du moins en résultat courant. Sur l’exercice clos en mars 2020, BT Services affichait un résultat courant avant impôt de 3,8 M€ (en forte progression) pour un CA de 159,7 M€ (en baisse sensible).

De son côté, Computacenter France a publié des chiffres très flatteurs pour l’exercice 2019 avec une progression de 16% de ses revenus à 644,7 M€ (dont 120 M€ de services) pour un résultat d’exploitation de 14,1 M€. En revanche, le premier semestre a été difficile pour Computacenter France, qui a été impacté par le ralentissement de sa clientèle industrielle et par le repli de son activité services. Les revenus sont restés stables mais le résultat opérationnel ajusté a reculé de 55,2%.