Les comptes de Computacenter France pour l’exercice 2021 clos le 31 décembre dernier font apparaître une augmentation de 0,8 % du chiffre d’affaires, qui a atteint 760 millions d’euros (contre 753,9 M€ en 2020). Mais cette croissance s’explique par le rachat en novembre 2020 de BT Services France – rebaptisé Computacenter NS, dont les revenus sont comptabilisés pour la première fois en année pleine. En excluant le périmètre Computacenter NS, les revenus de Computacenter France ont diminué de 6,6 % en 2021 à 690,4 M€ (contre 738,9 M€ en 2020).

Le bénéfice d’exploitation a diminué de 70,8% à 4,2 M€. Il avait atteint 14,4 M€ en 2020. Computacenter rappelle que l’activité Computacenter NS était déficitaire lors de l’acquisition et qu’elle l’est restée en 2021. Le bénéfice d’exploitation 2021 de Computacenter France a donc été amputé des 4,9 M€ de perte d’exploitation de sa filiale Computacenter NS. Sans cela, son bénéfice aurait atteint 9,1 M€.

Le recul de l’activité prend sa source dans les pénuries mondiales de composants et les problèmes de livraison associés qui ont pénalisé le groupe tout au long de l’année. Les revenus de l’activité négoce (Technology Sourcing) ont diminué de 5,1 % à 560 M€ (-6,6 % sans Computacenter NS). Cette baisse du chiffre d’affaires cache pourtant une hausse très sensible du volume de commandes. « Si nous avions été en mesure d’expédier tous les produits dans des délais normaux et de maintenir ainsi un reliquat de commandes comparable à celui de 2020, nous aurions généré une bonne croissance du chiffre d’affaires global », explique Computacenter dans son communiqué du 16 mars relatif aux résultats de l’exercice 2021. De fait, le reliquat de commandes au 31 décembre 2021 surpassait de 74,6% celui enregistré au 31 décembre 2020.

Malgré les pénuries, Computacenter a enregistré une croissance de son activité dans le secteur privé, principalement grâce à des contrats portant sur la fourniture d’équipements réseau. Une embellie surtout constatée sur la fin de l’année bien que l’activité soit restée inférieure à celle d’avant le Covid-19. L’activité du secteur public est restée difficile minée par une tendance à la baisse des dépenses pour la majorité des clients et la persistance des difficultés d’approvisionnement.

Computacenter s’attend à ce que les pénuries mondiales restent un défi en 2022, mais espère pouvoir offrir à ses clients une meilleure visibilité sur les dates de livraison et voir à terme les retards se résorber.

Les revenus issus des services ont augmenté de 22% à 200 M€ (163,9 M€ en 2020). Si l’on exclut le périmètre Computacenter NS, les revenus des services de Computacenter France ont reculé de 6,5 % pour atteindre 141,7 millions d’euros (contre 151,6 M€ en 2020). Dans le détail, les revenus des services professionnels ont reculé de 15,4 % à 31,3 millions d’euros et ceux des services managés ont diminué de 3,7 % à 110,4 M€ (toujours hors Computacenter NS).

Le principal impact sur les revenus des services provient de l’arrivée à échéance d’un contrat d’externalisation mondial au premier semestre 2020, explique Computacenter dans son communiqué. Après une année 2020, première année de la crise Covid, marquée le report ou l’annulation de nombreux appels d’offres sur les services managés, ceux-ci ont redémarré en 2021, comme Computacenter l’avait anticipé. Des consultations qui se sont traduites par un nombre important de nouveaux contrats remportés en 2021 qui sont en train d’être intégrés. « Une fois pleinement opérationnels, ces nouveaux contrats nous permettront de maintenir notre base de contrats en 2022, en compensant un contrat Computacenter NS dont nous savions lors de l’acquisition qu’il se terminerait en 2021 », commente Computacenter, qui se félicite au passage d’avoir étendu son périmètre de services dans trois de ses plus importants contrats de services managés en cours.

L’activité Computacenter NS étant désormais davantage intégrée à son organisation, Computacenter pense avoir une bonne opportunité de développer considérablement ses activités de services en 2022 dans un contexte de forte demande du marché en ressources spécialisées. De fait l’intégration de Computacenter NS s’est poursuivie tout au long de l’année 2021 contribuant à renforcer les capacités de déploiement réseau et sécurité du groupe.

Une étape importante de cette intégration a été franchie en novembre dernier avec la migration de Computacenter NS dans les systèmes ERP de groupe, offrant un meilleur alignement des processus et des ressources.