Computacenter a publié ses résultats pour l’exercice 2020 clos le 31 décembre. La filiale française affiche un chiffre d’affaires en hausse de 5,3% à 753,9 millions d’euros. Mais si l’on retire les revenus de Computacenter NS (ex-BT Services France), qui a contribué à hauteur de 15 millions d’euros au chiffre d’affaires après son rachat le 2 novembre 2020, la croissance de Computacenter France est plus limitée, à 3,2% sur l’exercice.

Les ventes de matériels et licences ont augmenté de 7,4% à 590 millions d’euros. Computacenter explique avoir bénéficié de la signature de gros contrats-cadres, de ses investissements continus dans les ressources avant-vente et de ses excellentes relations avec les fournisseurs. La crise sanitaire a eu pour effet de gonfler la part des postes de travail et des solutions de mobilité dans son mix produit, entraînant la marge à la baisse (61 points de base).

Les revenus services ont diminué de 1,6% à 163,9 millions d’euros. Le chiffre d’affaires des services professionnels, pénalisés par la perte d’un important contrat international non renouvelé en 2019 et par la crise, a diminué de 10,3% à 40 millions d’euros. En revanche, les revenus des services infogérés ont augmenté de 1,6% à 123,9 millions d’euros. Computacenter France explique avoir commencé l’année avec un bon pipeline d’opportunités sur les services infogérés mais que la crise a interrompu de nombreux appels d’offres. Malgré cela, la filiale française est parvenue à remporter et à renouveler plusieurs contrats internationaux et à étendre le périmètre services de trois de ses plus grands clients support.

Au final, la marge en France a diminué de 105 points de base, passant de 12,1% à 11,1% des revenus. Le groupe note toutefois que l’équipe Computacenter NS a considérablement renforcé ses capacités de services en France et dit s’attendre à une amélioration significative de sa part de marché et de la rentabilité des services professionnels en 2021.

Le résultat opérationnel ajusté de l’activité française a diminué de 27,3% à 14,4 millions d’euros. Une baisse en partie due à Computacenter NS qui a enregistré à lui seul une perte d’exploitation de 1,6 million d’euros sur les deux mois comptabilisés dans l’exercice 2020.