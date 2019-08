Inauguré en avril 2015, le centre de services montpellierain de Computacenter, est arrivé plus tôt que prévu, avec 400 techniciens de support, à la limite de ses capacités, rendant nécessaire l’ouverture d’un second centre de services. La société de distribution et de services IT annonce ainsi son implantation à Perpignan, au centre d’affaires El centre del Món sur une surface de 840 m2. Opérationnel avant la fin d’année, ce nouveau centre de services est prévu pour accueillir près de 150 collaborateurs d’ici fin 2021.

L’ouverture d’un deuxième centre de services en France permet ainsi de répondre à un besoin croissant de ressources mais également de proposer aux clients un site de repli en métropole, explique Computacenter dans un communiqué. « Le choix de Perpignan était évident par sa proximité avec deux de nos centres de services (Pérols et Barcelone), et par [son] bassin d’emploi prometteur », détaille Arnaud Lépinois, directeur général Computacenter France.

Computacenter prévoit de recruter à court terme pour ce centre 35 nouveaux collaborateurs au poste de technicien(ne) help desk (« first line analyst »). Leur mission : répondre par téléphone aux demandes des utilisateurs en matière de bureautique, logiciel, messagerie et téléphonie. Le recrutement est mené en partenariat avec Pôle Emploi dans le cadre du dispositif régional de retour à l’emploi. Les candidats bénéficieront d’une formation POEI (préparation opérationnelle à l’emploi individuelle) de 400 heures, étalées sur 3 mois.

Les centres de services de Computacenter assurent le support de plus de 4,18 millions d’utilisateurs dans le monde.