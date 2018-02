Le spécialiste du stockage objet Cloudian s’installe en France.

Présent dans l’Hexagone via un réseau de partenaires qui comprend notamment Duonyx, Exclusive Networks, Lenovo et HPE, l’éditeur explique dans un communiqué que ls croissance régulière en EMEA et la demande grandissante pour des solutions innovantes de gestion des données non structurées en France l’ont amené à renforcer sa présence dans le pays.

L’équipe dédiée au marché français comprend deux personnes : Eric Peters, responsable régional des ventes, et Peter Long, responsable technique, qui assisteront les clients existants et développeront davantage les relations avec le réseau de distribution.

Eric Peters (photo) a précédemment occupé des postes commerciaux à responsabilités chez Dell EMC, NetApp, Pure Storage et Oracle. Il a commencé sa carrière en 1997 chez Unilog Management où il a participé à l’intégration de la base de données JD Edwards. Chez Cloudian, il travaillera avec les distributeurs partenaires et les intégrateurs pour promouvoir les solutions de stockage professionnelles de la société. De son côté, Peter Long rejoint Cloudian après avoir œuvré plus de six ans en tant qu’architecte principal et expert du stockage d’entreprise chez Dell EMC. Il servira de point de contact technique pour Cloudian en France.

« Éric et Peter rejoignent Cloudian à un moment idéal, car nous sortons d’une année 2017 exceptionnelle, avec une croissance phénoménale en EMEA. », indique dans un communiqué Michael Tso, CEO et cofondateur de Cloudian. « Leurs expertises et leurs connaissances approfondies de l’industrie nous aideront à nous implanter grâce notamment aux fondations solides que nous avons établies avec nos partenariats paneuropéens. »

Basé à San Mateo en Californie avec des bureaux à Tokyo et Pékin, Cloudian a développé HyperStore, un système de stockage objet privé compatible avec les API d’Amazon S3.