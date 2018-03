Le spécialiste du stockage objet Cloudian vient de recevoir une aide conséquente de Digital Alpha, le fonds d’investissement de Rick Shrotri, ancien directeur général de l’accélérateur de Cisco, société avec laquelle ce dernier collabore activement. Digital Alpha offre à la firme de San Mateo une facilité de financement de 100 millions de dollars ainsi qu’un engagement de 25 millions de capitaux propres.

Cet argent servira à lancer l’offre de stockage objet de Cloudian sur site en adoptant une tarification à la consommation. « De nos jours, les groupes informatiques subissent de nombreuses pressions pour fournir des services à la demande, sans investissement initial. Bien que le cloud public convienne à certaines de ces charges de travail, il est préférable d’en garder certaines sur site. Grâce à ce partenariat, les clients peuvent bénéficier d’une solution sur site offrant la souveraineté des données, les performances et le contrôle d’un stockage d’entreprise, alliées aux avantages économiques d’un modèle de paiement à l’utilisation », explique Cloudian dans un communiqué.

Concrètement les 100 millions de dollars serviront à financer l’installation d’appliances Cloudian HyperCore chez les clients en s’adaptant à l’évolution des besoins de stockage de ces derniers. L’engagement de capitaux propres de 25 millions de dollars servira de son côté à développer les ventes, le marketing, l’ingénierie et l’assistance client.

Digital Alpha soutiendra également le développement d’un partenariat entre Cloudian et Cisco concernant l’évolution des architectures de datacenters concernées.

« Digital Alpha a passé plusieurs mois à évaluer la satisfaction client en matière d’installations de stockage objet, et a conclu que la facilité d’utilisation, de déploiement et d’évolutivité de Cloudian se démarquait nettement », explique Rick Shrotri dans le communiqué. « En outre, nous pensons que la société est bien positionnée pour utiliser son leadership en matière d’intégration avec l’API Amazon S3 dans les cas d’utilisation émergents des environnements multicloud, analytiques et de l’IoT. Enfin, nous considérons que la culture créée par l’équipe de direction expérimentée de Cloudian ne peut qu’entraîner encore plus de croissance, car elle créée une destination séduisante pour les meilleurs talents de l’industrie. »

« Pour nos clients, cette joint-venture permettra des modèles d’approvisionnement souples et un plus grand choix de matériel pour accélérer leur transition vers des solutions de stockage objet de nouvelle génération. », explique de son côté le CEO de Cloudian, Michael Tso.

Cloudian revendique une base installée de plus de 200 clients.

Présent jusqu’à présent dans l’Hexagone via un réseau de partenaires qui comprend notamment Duonyx, Exclusive Networks, Lenovo et HPE, la société a ouvert le mois dernier un bureau français comprenant deux personnes : Eric Peters (ex-Dell EMC, NetApp, Pure Storage et Oracle) responsable régional des ventes, et Peter Long (ex-Dell EMC), responsable technique.