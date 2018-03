Le spécialiste du stockage objet Cloudian a fait l’acquisition d’Infinity Storage, un pionnier des solutions de stockage de fichiers défini par logiciel basé à Milan. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées. Grâce aux technologies d’Infinity, Cloudian peut désormais proposer des solutions de stockage objet et de fichiers intégrées qui consolident tous les types de données non structurées dans un pool de stockage pouvant évoluer à l’infini. Une stratégie qui s’inscrit parfaitement dans le développement de l’internet des objets. Par ailleurs, selon la firme de San Mateo (Californie) le TCO serait réduit de plus de 70 % par rapport aux systèmes NAS classiques.

Cette acquisition est l’aboutissement d’un partenariat existant depuis l’année dernière entre les deux entreprises. Celles-ci ont en effet travaillé ensemble au lancement du contrôleur NAS Cloudian HyperFile afin de proposer des services de fichiers professionnels depuis Cloudian HyperStore. Cloudian HyperFile intègre toutes les fonctionnalités de NAS essentielles aux applications professionnelles, notamment la prise en charge SMB(CIFS)/NFS, les instantanés, Worm, le basculement sans perturbation, les performances évolutives, la conformité Posix et l’intégration avec Active Directory.

La fondatrice d’Infinity Storage, Caterina Falchi, est par ailleurs à l’origine du système de fichiers Worm (write-once-read-many) qui permet une gestion des fichiers juke-box et un accès transparent aux données dans un environnement protégé. Conçu pour préserver l’intégrité des données à des fins de conformité réglementaire, Worm a joué un rôle de protection considéré comme vital contre la corruption des données entraînée par des logiciels malveillants. Caterina Falchi rejoint Cloudian en tant que vice-présidente en charge des technologies de fichiers.

« Cette acquisition accélère encore davantage les efforts de Cloudian pour réduire les charges de travail informatiques grâce à des systèmes de fichiers qui s’auto-protègent et évoluent facilement. Les analystes sont tous d’accord pour affirmer que ces systèmes seront critiques pour la nouvelle génération de gestion du stockage », affirme dans un communiqué Michael Tso, CEO de Cloudian. « Infinity amène non seulement une profonde expertise technologique, mais les cultures de nos deux entreprises correspondent parfaitement, avec le même dévouement sans compromis pour nos clients, pour l’équipe et pour l’excellence technique. Nous sommes ravis de grandir ensemble. »

Cloudian revendique à ce jour une base installée de plus de 200 clients. Présente jusqu’à présent dans l’Hexagone via un réseau de partenaires qui comprend notamment Duonyx, Exclusive Networks, Lenovo et HPE, la société a ouvert le mois dernier un bureau français comprenant deux personnes : Eric Peters (ex-Dell EMC, NetApp, Pure Storage et Oracle) responsable régional des ventes, et Peter Long (ex-Dell EMC), responsable technique.

Rappelons que Cloudian a obtenu la semaine dernière une facilité de financement de 100 millions de dollars ainsi qu’un engagement de 25 millions de dollars de capitaux propres de Digital Alpha, le fonds d’investissement de Rick Shrotri, ancien directeur général de l’accélérateur de Cisco, afin de lancer son offre de stockage objet sur site au travers d’une tarification à la consommation.